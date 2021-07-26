شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو إعتام عدسة العين ومتى تحتاج لإجراء عملية المياه البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض البعض لإعتام عدسة العين مما يؤثر على الرؤية أو فقدان الرؤية مع الوقت، يبدأ معظم الناس في الإصابة بإعتام عدسة العين في سن الأربعين ولكن من المحتمل ألا تلاحظ الأعراض إلا بعد سن الستين، ونادرًا ما يولد الأطفال مصابين بإعتام عدسة العين بسبب عيب خلقي، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic تزداد احتمالية إصابتك بإعتام عدسة العين إذا كنت:

1: مدخنا.

2:تعيش في منطقة بها تلوث هواء.

3:لديك تاريخ عائلي من إعتام عدسة العين.

إعتام عدسة العين شائع بنسبة 50 ٪ بين كبار السن الذين يبلغون من العمر 80 عامًا.

هل يمكن أن تصاب بإعتام عدسة العين في كلتا العينين؟

يمكن أن تصاب بإعتام عدسة العين في كلتا العينين، لكن قد تكون إحدى العينين أسوأ من الأخرى أو تتطور في وقت لاحق.

تتكون عدسة عينك في الغالب من الماء والبروتينات عندما تتحلل البروتينات بمرور الوقت ، فإنها تتدلى في عينك و يمكن لهذه البروتينات العالقة أن تجعل العدسة غائمة، لذلك يصعب رؤيتها بوضوح هذا جزء نموذجي رغم أنه غير سار من الشيخوخة.

يمكن لبعض الأشياء أن تسرع من تكون إعتام عدسة العين ، مثل:

1:مرض السكري .

2:المنشطات ، والأدوية الشائعة لظروف علاج مثل التهاب المفاصل و الذئبة .

3: أدوية علاج مجموعة متنوعة من الأمراض النفسية مثل الفصام و الاضطراب الثنائي القطب .

4:جراحة العيون أو إصابات العين .

5:العلاج الإشعاعي للجزء العلوي من الجسم.

6:قضاء الكثير من الوقت في الشمس دون حماية للعين، مثل النظارات الشمسية.

ما هي أعراض إعتام عدسة العين؟

إعتام عدسة العين مرحلة من مراحل شيخوخة العين، ويمكن أن تسبب:

1:رؤية غائمة أو ضبابية أو ضبابية أو غشائية.

2:الحساسية لأشعة الشمس الساطعة أو المصابيح أو المصابيح الأمامية.

3:الوهج (رؤية هالة حول الأضواء)، خاصة عند القيادة ليلاً مع اقتراب المصابيح الأمامية.

4:تغييرات الوصفات الطبية في النظارات ، بما في ذلك قصر النظر المفاجئ .

5:رؤية مزدوجة.

6:الحاجة إلى ضوء أكثر إشراقًا للقراءة.

7:صعوبة الرؤية ليلاً ( ضعف الرؤية الليلية).

8:التغييرات في الطريقة التي ترى بها اللون.

هل تعد الأعراض مؤذية؟

إعتام عدسة العين لا يؤذي عادة لكنها يمكن أن تسبب عدم الراحة بجعل عينيك أكثر حساسية للضوء.

كيف يتم تشخيص إعتام عدسة العين؟

إذا كنت تعاني من أعراض إعتام عدسة العين، فاستشر طبيب عيون لإجراء فحص كامل سيحتاج الطبيب إلى توسيع حدقة عينك لرؤية ما بداخل عينك أثناء هذا الاختبار، تعمل قطرات خاصة على توسيع حدقة العين (الجزء الأسود من العين)، ويقوم طبيبك بفحص صحة عينك، يمكن لطبيبك معرفة ما إذا كان لديك إعتام عدسة العين أو مشاكل أخرى ومعرفة مدى انسداد رؤيتك.

إذا كانت أعراض إعتام عدسة العين لديك خفيفة ، فقد تحتاج فقط إلى وصفة طبية جديدة للنظارات أو العدسات اللاصقة،و عادة ما يتفاقم إعتام عدسة العين بمرور الوقت في النهاية ، من المرجح أن يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء.

كيف يتم إزالة المياه البيضاء؟

أثناء الجراحة ، يقوم الجراح بإزالة العدسة الضبابية واستبدالها بزراعة عدسة صناعية العدسة الجديدة شفافة لتناسب عينك ومخصصة لاحتياجاتك البصرية.

تستغرق العملية حوالي ساعة ويتم ذلك بالتخدير الموضعي (دواء لتخدير منطقة معينة) سيستخدم طبيبك قطرات أو حقنة لتخدير عينك ستكون مستيقظًا ، لكنك لن تشعر أو ترى أثناء العملية.