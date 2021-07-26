شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتغلب على الحكة المستمرة بالجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكة الجلد من المشاكل المزعجة التي يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على صحتهم وحياتهم اليومية، غالبًا ما يكون سبب حكة الجلد هو الجفاف وهو شائع عند كبار السن، حيث يميل الجلد إلى أن يصبح أكثر جفافًا مع تقدم العمر.

وبحسب ما ذكره موقع mayoclinic اعتمادًا على سبب الحكة لديك، قد تختلف الأعراض وتبدو بشرتك طبيعية أو حمراء أو خشنة ويمكن أن يتسبب الخدش المتكرر في ظهور مناطق سميكة من الجلد قد تنزف أو تصاب بالعدوى، حيث يشعر الكثير من الناس بالراحة من خلال تدابير الرعاية الذاتية مثل الترطيب اليومي واستخدام المنظفات اللطيفة والاستحمام بالماء الفاتر، و تتطلب الراحة طويلة الأمد تحديد وعلاج سبب حكة الجلد.

يركز علاج حكة الجلد على إزالة سبب الحكة، إذا لم تخفف العلاجات المنزلية من حكة الجلد ، فقد يوصي طبيبك بالأدوية الموصوفة أو العلاجات الأخرى، و قد يكون التحكم في أعراض حكة الجلد أمرًا صعبًا وقد يتطلب علاجًا طويل الأمد تشمل الخيارات:

1: إذا كانت بشرتك تعاني من حكة وحمراء، فقد يقترح طبيبك وضع كريم أو مرهم طبي على المناطق المصابة، ويمكنك بعد ذلك تغطية الجلد المعالج بقطعة قطن رطبة، تساعد الرطوبة الجلد على امتصاص الدواء ولها تأثير تبريد.

2:إذا كنت تعاني من حكة شديدة أو حالة مزمنة ، فقد يوصي طبيبك بهذا الروتين لوقت النوم: استحم في ماء فاتر عادي لمدة 20 دقيقة ، ثم ضع مرهم على الجلد الرطب هذا يحبس الرطوبة ويساعد الدواء على الامتصاص ثم ارتدِ بيجامة قطنية.

3:: قد تساعد مضادات الاكتئاب التي تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات في تخفيف بعض أنواع الحكة المزمنة، قد لا تشعر بالفائدة الكاملة لبعض هذه الأدوية لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا بعد بدء العلاج.

4:العلاج بالضوء، يتضمن العلاج بالضوء تعريض بشرتك لنوع معين من الضوء يمكن أن يكون هذا خيارًا جيدًا للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الأدوية عن طريق الفم ستحتاج على الأرجح إلى جلسات علاج ضوئي متعددة، حتى تتم السيطرة على الحكة.

5:تجنب الأشياء أو المواقف التي تسبب لك الحكة حاول تحديد سبب الأعراض وتجنبه قد تكون هذه ملابس من الصوف، أو غرفة شديدة الحرارة ، أو الكثير من الحمامات الساخنة.

6:تقليل التوتر أو القلق، يمكن أن يؤدي التوتر أو القلق إلى تفاقم الحكة لقد وجد العديد من الأشخاص أن تقنيات مثل الاسترخاء والوخز بالإبر الصينية واليوجا يمكن أن تساعد في تقليل التوتر أو القلق.