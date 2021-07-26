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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرافات شائعة لا تصدقها عن حصوات الكلى.. أبرزها الطماطم تسبب الحصوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك خرافات شائعة حول حصوات الكلى على وسائط خاصة للوقاية والنظام الغذائي، بعض هذه الخرافات في الواقع خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى آثار ضارة خطيرة على صحتك، وإليك 4 من هذه الخرافات الشائعة حول حصوات الكلى في التقرير التالى، بحسب موقع "only my health".
الخرافة الأولى : استهلاك الحليب ومشتقاته يسبب حصوات الكلى
الاعتقاد بأن تناول الحليب ومشتقاته يسبب حصى الكلى هو في الواقع أسطورة، لا توجد أبحاث أظهرت أن منتجات الألبان يمكن أن تزيد من خطر تكوين حصوات الكلى، بل أظهرت الدراسات عكس ذلك حيث يمكن أن يقلل استهلاك منتجات الألبان من خطر تكوين حصوات الكلى.
منتجات الألبان
الخرافة الثانية التقليل من تناول الكالسيوم يمنع تكون حصوات الكلى
إذا كنت لا تتناول الكمية الموصى بها من الكالسيوم في نظامك الغذائي اليومي، فسوف يمتص جسمك الكالسيوم من عظامك، ويحافظ على مستويات الكالسيوم في الدم ويقلل من كثافة عظامك، ينصح بأن يستهلك الشخص الكمية الغذائية الموصى بها من الكالسيوم يوميا ، والتي تبلغ حوالي 1 إلى 1.2 جرام من الكالسيوم يوميا، لكن ليس من الصحيح أن التقليل من الكالسيوم يمنع تكون حصوات الكلى.
حصوات الكلى
الخرافة الثالثة الطماطم والبذور تسبب حصوات الكلى
هناك بعض الدراسات التي ركزت على محتوى الأوكسالات في بذور الخضروات والطماطم وعلاقتها بتكوين حصوات الكلى، الأوكسالات مادة كيميائية موجودة في جميع الخضروات تقريبًا وليس فقط فى الطماطم والبذور ، كما لا يمكنك عمليًا تجنب تناول الأوكسالات فى الأطعمة.
الفيتامينات
الخرافة الرابعة: مكملات الفيتامينات آمنة إذا كنت تعاني من حصوات الكلى
لا يمكننا القول أن جميع الفيتامينات آمنة خاصة لدى من يعانون من حصوات الكلى حاليًا، قد تكون معرضا لخطر كبير لتكوين حصوة مرة أخرى إذا كنت تتناول مكملات فيتامين سى ومكملات الكالسيوم على شكل أقراص وأحيانًا جرعات عالية من فيتامين د.