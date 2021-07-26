شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرافات شائعة لا تصدقها عن حصوات الكلى.. أبرزها الطماطم تسبب الحصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك خرافات شائعة حول حصوات الكلى على وسائط خاصة للوقاية والنظام الغذائي، بعض هذه الخرافات في الواقع خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى آثار ضارة خطيرة على صحتك، وإليك 4 من هذه الخرافات الشائعة حول حصوات الكلى في التقرير التالى، بحسب موقع "only my health".

الخرافة الأولى : استهلاك الحليب ومشتقاته يسبب حصوات الكلى

الاعتقاد بأن تناول الحليب ومشتقاته يسبب حصى الكلى هو في الواقع أسطورة، لا توجد أبحاث أظهرت أن منتجات الألبان يمكن أن تزيد من خطر تكوين حصوات الكلى، بل أظهرت الدراسات عكس ذلك حيث يمكن أن يقلل استهلاك منتجات الألبان من خطر تكوين حصوات الكلى.



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