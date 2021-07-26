شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض الشيخوخة المبكرة عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروجيريا أو الشيخوخة المبكرة عبارة عن اضطراب وراثي نادر يتسبب في تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من السنتين الأوليين من حياتهم، عادة ما يظهر الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة طبيعيين عند الولادة وخلال السنة الأولى، تبدأ العلامات والأعراض، مثل النمو البطيء وفقدان الشعر في الظهور، وبحسب ما ذكره موقع healthy يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الشيخوخة المبكرة"البروجيريا".

أعراض البروجيريا

1:تباطؤ النمو، وانخفاض الطول والوزن عن المتوسط.

2:وجه ضيق وفك سفلي صغير وشفاه رفيعة وأنف أعقف.

3:رأس كبيرة غير متجانسة مع الوجه.

4:عيون بارزة وانغلاق غير كامل لجفون العين.

5:تساقط الشعر بما في ذلك الرموش والحواجب.

6:طبقة جلد رقيقة ومنقطة وبها تجاعيد.

7:أوردة مرئية.

8:صوت عالي النبرة.

9:أمراض القلب والأوعية الدموية .

10:صلابة وتشدد الجلد على الجذع ونهايات الأطراف (مشابه لتصلب الجلد).

11:تأخر تكوين الأسنان أو تكونها بشكل غير طبيعي

12:فقدان جزئي للسمع.

13:فقدان الدهون تحت الجلد وفقدان تكتل العضلات.

14:تشوهات الهيكل العظمي وهشاشة العظام.

15:تيبس المفاصل.

عوامل الخطر للشيخوخة المبكرة

توجد عوامل غير معروفة، مثل نمط الحياة أو المشكلات البيئية، والتي تزيد من خطر الإصابة ولادة طفل مصاب بالشيخوخة المبكرة، بالنسبة للوالدين ممن لديهم طفل واحد مصاب بالشيخوخة فإن فرص ولادة طفل ثانى مصاب بالشيخوخة المبكرة تبلغ حوالي من 2 إلى 3 %.

مضاعفات الشيخوخة المبكرة

عادة ما يصاب الأطفال الذين يعانون بالشيخوخة المبكرة بتيبس شديد في الشرايين (تصلب الشرايين)، و هذا هو المرض الذي تكون فيه جدران الشرايين وهي الأوعية الدموية التي تحمل المواد المغذية والأكسجين من القلب إلى باقي الجسم أكثر صلابة وسمكًا، وغالبًا ما تعمل على تدفق الدم بشكل محدود.

يتوفى معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرةبسبب مضاعفات ذات صلة بتصلب الشرايين، بما في ذلك:

-المشكلات الخاصة بالأوعية الدموية التي تغذي القلب (مشكلات في القلب والأوعية الدموية)، مما يؤدي إلى النوبة القلبية وفشل القلب الاحتقاني

-مشاكل في الأوعية الدموية التي تغذي المخ (المشكلات الدماغية الوعائية)، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية

-في المعتاد لا تتم الإصابة بمشكلات صحية أخرى ترتبط عادةً بالشيخوخة مثل التهاب المفاصل وإعتام عدسة العين وزيادة خطر الإصابة بالسرطان كجزء من الإصابة بالشيخوخة المبكرة.