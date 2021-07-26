شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتقليل الأطعمة المصنعة بنظامك الغذائى ومساعدتك على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأطعمة المصنعة ضارة بصحتنا، حيث أن معظمها يحتوي على مواد مضافة ومواد حافظة وملح أو سكر لإبقائه طازجا لفترة طويلة، وهناك طرق يمكنك تقليلها عن طريق التبديل إلى عناصر غذائية لإنقاص الوزن، اتبع هذه النصائح لتقليل تناول الطعام المعالج، بحسب موقع "only my health".

5 طرق لتقليل الأطعمة المصنعة بنظامك الغذائى ومساعدتك على إنقاص الوزنالتزم بوجبة خفيفة صحية

تحتاج إلى الاحتفاظ ببعض الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن أن توفر لك التغذية وكذلك توفر لك الوقت، يمكن أن تشمل الوجبات الخفيفة الفواكه والمكسرات والخضروات.