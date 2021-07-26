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القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأطعمة المصنعة ضارة بصحتنا، حيث أن معظمها يحتوي على مواد مضافة ومواد حافظة وملح أو سكر لإبقائه طازجا لفترة طويلة، وهناك طرق يمكنك تقليلها عن طريق التبديل إلى عناصر غذائية لإنقاص الوزن، اتبع هذه النصائح لتقليل تناول الطعام المعالج، بحسب موقع "only my health".5 طرق لتقليل الأطعمة المصنعة بنظامك الغذائى ومساعدتك على إنقاص الوزن
التزم بوجبة خفيفة صحية
تحتاج إلى الاحتفاظ ببعض الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن أن توفر لك التغذية وكذلك توفر لك الوقت، يمكن أن تشمل الوجبات الخفيفة الفواكه والمكسرات والخضروات.
اختر الحبوب الكاملة بدلا من الحبوب المكررة
من أبسط الطرق لتجنب الأطعمة المصنعة تجنب الحبوب المكررة، وتتوفر أنواع الدقيق الصحية التي يمكن أن تجعل طعامك أكثر تغذية، يمكنك تبديل هذين النظامين وجعل نظامك الغذائي أكثر صحة، يمكنك أيضًا إضافة الأرز البني والخبز البني ومكرونة القمح بدلاً من منتجات الحبوب المكررة لتقليل تناول الطعام المعالج بشكل كبير.
الحبوب الكاملة
حضر الوجبات
يمكنك تحضير وجبتك المغذية مرة أو مرتين في الأسبوع والتي تحتوي على الكثير من الخضار أو الفواكه أو المواد الغذائية الصحية في مطبخك في جميع الأوقات، سيوفر لك هذا الوقت عندما تبحث عن شيء فوري لتأكله.
الفواكه
تناول المزيد من الخضروات في نظامك الغذائي
أثناء تحضير وجبات الطعام ، تأكد من تناول الخضروات في نظامك الغذائي مرتين في اليوم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تناول العناصر الغذائية وزيادة الألياف والفيتامينات والبروتينات في جسمك.
جرب تغيير أطعمتك المعتادة
هناك العديد من الطرق الأخرى لجعل نظامك الغذائي صحيا، لذلك عليك أن تكون مستعدا لاستبدال الأطعمة المصنعة ببعض الإضافات الصحية اصنع خليطا بمساعدة المكسرات والبذور والفواكه المجففة لتناولها كوجبة خفيفة، استبدل حبوب الإفطار التي تحتوي على السكر بشيء صحي أكثر مثل الشوفان والفواكه.