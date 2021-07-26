شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض تصيب فمك وتنذرك بانخفاض مستويات فيتامين ب 12.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص فيتامين ب 12 من المشاكل الصحية المنتشرة، ويمكن أن يسبب هذا النقص فى فيتامين ب 12 عددًا من الأعراض غير العادية التي قد تظهر، حيث يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في ظهور أعراض واضحة لدرجة أنه قد يعتقد الشخص أنه يمكن أن يكون لديه حالة صحية أكثر خطورة، وغالبًا ما لا يتم تشخيص نقص فيتامين B12 حتى تصبح الأعراض معتدلة إلى شديدة، خيث قد تظهر الأعراض ببطء شديد لدرجة أن الشخص قد يعتاد على هذه الأعراض ولا يشكو حتى تصبح شديدة، وقد يشير التهاب اللسان أو القرحة المتكررة أو الإحساس بالحرقان أو الحكة إلى أنك تعاني من انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وفقًا لموقع LiveStrong الطبى.





أعراض تصيب فمك وتنذرك بانخفاض مستويات فيتامين ب 12 التهابات اللسان

يمكن أن تكون حالات التهاب اللسان الشديدة مؤلمة، مما قد يؤثر على الطريقة التي يتحدث بها الشخص أو يأكل، كما قد تكون علامة من علامات نقص فيتامين ب12.

القرح المتكررة

عندما لا يتلقى الشخص ما يكفي من فيتامين ب 12 ، ينتج الجسم خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي، غالبًا ما يرتبط نقص فيتامين ب 12 بفقر الدم، ويمكن أن يسبب أعراضًا تشمل تقرحات الفم.

في معظم الحالات، لا تعد تقرحات الفم علامة على أي شيء خطير ، ولكنها قد تكون مزعجة للغاية، ومع ذلك، إذا ظهرت مع أعراض أخرى، فقد تكون قرح الفم المتكررة من أعراض نقص فيتامين ب 12.

يمكن أن تسبب متلازمة الفم الحارق إحساسًا مؤلما في اللسان أو الشفتين أو اللثة أو الحلق أو الفم بالكامل، قد تشمل الأعراض الأخرى جفاف الفم ، وزيادة العطش، والتهاب الفم، وفقدان الذوق أو تغيرات، والوخز أو الإحساس بالخدر.

التهابات الفم

الحكة

إذا كان الشخص لا يحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 فى نظامه الغذائي ، فقد ينصحه الطبيب العام بتناول المزيد من الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 أو تناول مكملات منتظمة.

قد يوصى أيضًا بحقن فيتامين ب 12 ، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقر الدم.

يقول الخبراء إن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروجرام (ملليجرام) يوميًا من فيتامين ب 12.