شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من خطورة إفراط الأطفال في تناول السكريات.. يسبب مرضاً خطيراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح خبراء الصحة بالاهتمام بتغذية الأطفال، والحرص على تناولهم الأغذية الصحية التي تساعد في بناء أجسامهم وتعزز المناعة، وتجنب الأطعمة الضارة.

وفي هذا السياق، حذرت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال من أن منتجات الأطفال وعصائر الفاكهة تحتوي على الكثير من السكر، وخاصة الفركتوز، وهو ما قد يؤثر على صحة الأمعاء.

وأضاف الأطباء الألمان أن استهلاك كمية كبيرة من السكر يؤثر على وزن الأطفال وصحة أسنانهم، علاوة على أنه قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون في مرحلة البلوغ.

وأكدت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال على ارتباط الفركتوز والمشروبات المحلاة بما يعرف باسم الأورام الغدية في الأمعاء، وخاصة في الأمعاء الغليظة، وقد تتطور هذه الأورام إلى الإصابة بالسرطان، ولذلك نصح الأطباء بضرورة الحد من استهلاك السكر في مرحلة الطفولة.

ونصح خبراء التغذية الألمان بأنه يجب ألا تزيد السعرات الحرارية اليومية على شكل سكر على 5% للأطفال في عمر عامين، وبالنسبة للأطفال من عمر 10 إلى 13 عام، والذين يحتاجون إلى 1900 سعر حراري في اليوم، فإن الحد الأقصى لهم يبلغ 95 سعر حراري على شكل سكر، وهو ما يعادل أقل من 25 غراماً يومياً أو أقل من خمس ملاعق صغيرة من السكر.

ونصحت الجمعية الألمانية للتغذية بعدم اعتياد الأطفال على تناول كميات كبيرة من السكر في صورة الأطعمة المصنعة، والتي يتم الإعلان عنها وتحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز.