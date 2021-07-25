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نحو 60% من الفرنسيين تلقوا الجرعة الأولى للقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى نحو 60% من الفرنسيين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، وفق ما أظهرت معطيات صحية نُشرت مساء الأحد.

وكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عبر "تويتر": "قريباً 40 مليون شخص يكونون قد تلقوا جرعة واحدة، إننا نتقدم، علينا ألا نتراجع، لقحوا أنفسكم".

ويتوقع تجاوز هذه العتبة، الإثنين، ما دام أكثر من 39.4 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل، أي 59.2% من تعداد السكان.

أما الذين تلقوا جرعتين فتناهز نسبتهم 50% (33.2 مليون فرنسي)، بحسب أرقام وزارة الصحة.

وتظل المعطيات الرئيسية للوضع الصحي العام (عدد المرضى في المستشفيات وفي أقسام الإنعاش) مستقرة رغم ارتفاع عدد الإصابات منذ نحو خمسة عشر يوماً (16 ألفاً و167 إصابة جديدة الأحد).

وقضى 6 أشخاص بكوفيد في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 111 ألفاً و644.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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