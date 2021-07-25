شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فواكه تساعدك على إنقاص الوزن.. منها الليمون والكريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى الفاكهة على سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى، كما أن الألياف الموجودة في الفاكهة تساعد فى إنقاص الوزن لأنها من المغذيات التي تساعدك على الشعور بالشبع، فى التقرير التالى نتناول أفضل الفواكه لإنقاص الوزن، حسب ما ذكره موقع healthline.

6 فواكه تساعدك على إنقاص الوزن الكريز

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فإن فاكهة الكريز قد تدعم فقدان الدهون، في دراسة استمرت 12 أسبوعًا أجرتها جامعة ميتشيجان بالولايات المتحدة، أظهر من تناولوا الكريز الحامض الغني بمضادات الأكسدة انخفاضًا أكبر بنسبة 9% في دهون البطن مقارنة بالناس التي لم تأكل الكريز.

التفاح

يدعم التفاح فقدان الوزن لأن التفاحة الواحدة تحتوى على 95 سعرا حراريا فقط ، كما يعد التفاح أحد أفضل مصادر الألياف، وقد أكدت الأبحاث التي أجريت في جامعة غرب أستراليا أن التفاح يحتوي على أعلى مستويات من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي يُعتقد أنها تحافظ على الجسم في حالة جيدة. الكمثرى الكمثرى الكمثرى مليئة بالألياف، حيث تحتوي الثمرة على حوالي 6 جرام من الألياف، في كل مرة تأكل فيها كمثرى، فإنك تعمل في طريقك نحو تناول الألياف اليومية الموصى بها، تحتوي الكمثرى على مادة تسمى البكتين وهى تغذي بكتيريا الأمعاء، وتحسن الهضم، وتدعم صحة الأمعاء، وقد ارتبطت بفقدان الوزن. البطيخ البطيخ يحتوي على نسبة عالية من السكر، شريحة واحدة تحتوي على 18 جرامًا من السكر ولكن بالمقارنة مع وجبة خفيفة أخرى في الصيف، يعتبر أكثر تغذية، بالإضافة إلى ذلك يؤكد العلم أنها واحدة من أفضل الفواكه لفقدان الوزن. الليمون الليمون شرب ماء الليمون بدلاً من عصائر الفاكهة أو الصودا يمكن أن يدعم جهودك في إنقاص الوزن، في كل مرة يكون لديك كوب من ماء الليمون يمكنك توفير 100 إلى 200 سعرة حرارية وما لا يقل عن 20 جرامًا من السكر.

الجريب فروت

تناول نصف حبة جريب فروت قبل الوجبات قد يكون أكثر فائدة لفقدان الوزن والدهون، بالنسبة للدراسة التي استمرت ستة أسابيع، وقد وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا الجريب فروت قبل كل وجبة تقلص محيط بطونهم بمقدار 2.5 سم.