صحة ورشاقة

وداعا لرائحة الفم الكريهة.. 5 فوائد لتنظيف اللسان يوميا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لرائحة الفم الكريهة.. 5 فوائد لتنظيف اللسان يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رائحة الفم الكريهة من المشاكل المزعجة والتى تسبب الإحراج، والحفاظ على نظافة الفم أمرًا مهمًا، على الرغم من أن لسانك لا يحتوي على أي تجاويف، إلا أن عدم تنظيفه بشكل صحيح يمكن أن يكون بالتأكيد سببًا لرائحة الفم الكريهة وأمراض الفم.

يعد الحفاظ على اللسان نظيفًا أمرًا مهمًا لإبعاد البكتيريا السيئة وبقايا الطعام، ويساعد تنظيف اللسان على إزالة البكتيريا والفطريات والسموم والخلايا الميتة بعيدًا عن سطح اللسان، عملية تنظيف اللسان تحسن صحتك العامة، وبحسب ما نشره موقع " timesofindia"، إليك كيف يمكن أن يحسن غسل اللسان صحتك بخمس طرق.

0c0bed3ee3.jpg

يحسن الهضم

0991aacfb8.jpg

يبدأ الهضم بفمك، تعمل الإنزيمات الموجودة في اللعاب على تكسير الطعام وتسهيل هضمه، ينشط تنظيف اللسان الإنزيمات ذات الصلة اللازمة لهضم الطعام بشكل أفضل.

ينشط الأعضاء

bd61360453.jpg

تساعد الندبات في التخلص من السموم التي تراكمت في فمك،كما أنه ينشط ويوقظ الأعضاء الداخلية وبالتالي يجعلك تشعر بالانتعاش والنظافة.

وداعا لرائحة الفم الكريهة

6bced5d66b.jpg

يمكن أن تؤدي بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا إلى رائحة الفم الكريهة، كشط اللسان مرتين يوميًا لمدة سبعة أيام يقلل البكتيريا الكلية في الفم.

يحسن حاسة التذوق لديك

b02f0aab21.jpg

يمكن أن يؤدي حك لسانك مرتين يوميًا إلى تحسين حاسة التذوق لديك، إزالة الخلايا الميتة والمواد الأخرى غير المرغوب فيها على صحة الفم ، وبالتالي يمكنك التمييز بشكل أفضل بين الأحاسيس الحلوة والمالحة والمرّة والحامضة.

يزيل البكتيريا

6530955acf.jpg

يمكن أن تكون البكتيريا الموجودة على اللسان مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية ، مثل تسوس الأسنان إلى جانب رائحة الفم الكريهة، يساعدك الكشط في الحفاظ على التوازن الصحيح للبكتيريا الجيدة في فمك حيث ينظف بقايا الطعام المتراكمة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا