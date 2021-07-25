أفضل 5 أطعمة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبى

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القاهرة - سامية سيد - متلازمة الأمعاء المتهيجة من المشاكل الشائعة التى تصيب الكثيرون، وتشمل أعراض القولون العصبي أو متلازمة تهيج الأمعاء ألم المعدة، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وكلها يمكن أن تسببها بعض الأطعمة، في حين أن الحالة تختلف في كل فرد، يمكن للأطعمة المقلية ومنتجات الألبان أن تزيد الأعراض سوءًا ويجب استبدالها بوجبات سهلة الهضم، وفقا لتقرير موقع "express".

أفضل 5 أطعمة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبىاللحوم الخالية من الدهون

اللحوم الخالية من الدهون مليئة بالبروتين، وهى سهلة الهضم ولا تتخمر مع بكتيريا الأمعاء، مما يعني أن الغازات المعوية لا تنتج عندما يكسرها الجسم.

الأسماك الغنية بأوميجا 3

أوميجا 3 هو مضاد للالتهابات، ويعتبر الالتهاب أحد المصادر الرئيسية لألم القولون العصبي، ومن المحتمل أن تساعد زيادة تناولك في علاج الأعراض.

أوميجا 3 يتواجد بشكل خاص في المأكولات البحرية ، وخاصة الأسماك، وأفضل مصادر أوميجا 3 تشمل الأنشوجة وسمك الماكريل والسردين والسلمون.

المكسرات

تعد المكسرات مصدرًا رائعًا للألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 ، مما يجعلها واحدة من أكثر الأطعمة فعالية لتخفيف أعراض القولون العصبي، كما أنها تحتوي على دهون غير مشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وإعادة التوازن إلى الأمعاء.

البذور

تحتوي البذور على الكثير من الألياف وأحماض أوميجا 3، لذا فهي جيدة بشكل خاص إذا كانت أعراض القولون العصبي لديك تتضمن الإمساك، تساعد بذور الشيا وبذور الكتان على حد سواء في حركة الأمعاء ويمكن رشها بسهولة فوق الأطعمة الأخرى، بالنسبة للوجبات الخفيفة للبذور، ستساعد كل من بذور اليقطين وعباد الشمس على تقليل إمساك القولون العصبي.

أطعمة البروبيوتك

أطعمة البروبيوتيك الطبيعية، تحتوى على بكتيريا تساعد أمعائك على معالجة الطعام، يمكنك الحصول على أطعمة البروبيوتك من أطعمة مثل مخلل الملفوف والزبادي التي لا تحتوي على سكر مضاف.