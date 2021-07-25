احذروا السباحة بعد تناول الكحول في جو حار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر كبير الأطباء النفسيين والخبير في علم المخدرات بوزارة الصحة الروسية يفغيني بيرون أن السباحة في الحرارة بعد تناول الكحول قد تسفر عن حدوث نوبة قلبية وسكتة دماغية.

وقال: “إن التغيرات في درجة الحرارة، خاصة بالنسبة لشخص غير مدرب، أشياء خطيرة. وإذا لم يتم تدريب الشخص على التغيرات في درجة الحرارة فيمكن أن يحدث تفاعل بارد، مما يؤدي إلى تشنج فوري في الأوعية الدموية، ويمكن أن يتسبب ذلك أيضا في نوبة قلبية أو سكتة دماغية. هذا خطير بشكل خاص على الشخص الذي شرب الكحول”.

وأوضح: “أولا، يؤدي شرب الكحول إلى الشعور بأن الخطر أصبح باهتا، ولا يستطيع الشخص (في هذه الحالة) حساب قوته بشكل موضوعي وتقييم سلامة الموقف. ثانيا، يتم إضعاف تنسيق الحركات. ثالثا، قد يحصل أثناء الحرارة ونتيجة عن انخفاض درجة الحرارة على خلفية تناول الكحول تشنج في الأوعية المحيطية، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، الأمر الذي قد يسفر بدرجته عن الإغماء”.

وأشار الطبيب في الوقت ذاته إلى أن شرب المشروبات الباردة مثلا مع الثلج في الحرارة أفضل فقط للأشخاص المدربين الذين يشربون بانتظام الماء البارد، والباقون يجب أن يكونوا حذرين.

وأضاف: “يشكل شرب المشروبات المثلجة ضغطا على الجسم ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض في وظائف الحماية، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظروف الوضع الوبائي المتوتر الحالي. ولحماية نفسك تحتاج إلى التطعيم على الفور، لأن التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية وأمانا للوقاية من الأمراض المعدية، بما فيها فيروس كورونا”.