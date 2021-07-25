شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح علاقة شرب الماء أثناء الأكل بزيادة الوزن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي علاقة شرب الماء أثناء تناول الطعام وزيادة الوزن. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن شرب الماء مع الأكل لا يزيد الوزن. وأبان أن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية، بالعكس قد يزيد من الشعور بالشبع وبالتالي تقليل كمية الأكل المتناولة.

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