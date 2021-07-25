ماليزيا تحقق رقما قياسيا في تقديم جرعات لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماليزيا، تحقيق رقم قياسي في إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للمواطنين.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، الأحد، عن الوزير المنسق للجنة التطعيم الوطنية لمكافحة كوفيد-19 في ماليزيا خيري جمال الدين، قوله إنه تم إعطاء 507 آلاف و50 جرعة، الخميس الماضي، في رقم قياسي، مع حصول 335 ألفا و977 شخصا على الجرعة الأولى و171 ألفا و73 شخصا على الجرعة الثانية.



وحتى الخميس الماضي، تم إعطاء أكثر من 7.8 مليون جرعة، ما يرفع إجمالي الجرعات المستخدمة إلى أكثر من 16 مليون جرعة.

ووفقا للصحيفة، بلغ معدل التطعيم في المتوسط خلال تموز/ يوليو الجاري 357 ألفا و64 جرعة يوميا، مقارنة مع 169 ألفا و175 جرعة يوميا في حزيران/ يونيو الماضي، بزيادة بلغت 111%.

وقال جمال الدين إنه "حتى الآن تلقى 46.7 % ممن سجل للحصول على تطعيم جرعة واحدة على الأقل"، مضيفا أن هناك أكثر من 2200 مركز تطعيم على مستوى البلاد.