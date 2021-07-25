صحة ورشاقة

موريتانيا تواجه ارتفاعا مقلقا في إصابات ووفيات كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الصحة الموريتاني سيد ولد الزحاف، من أن بلاده تواجه ارتفاعا مقلقا في الإصابات والوفيات بمرض "كوفيد-19".

وقال ولد الزحاف، في مقابلة بثها التلفزيون الموريتاني، الأحد، إن "ما نخشاه اليوم هو أن تتجاوز الحالات ما تم تسجيله خلال الموجة الثانية وهو ما سيطرح لنا مشكلة حقيقية في التكفل بالمرضى".

وأوضح "نلاحظ أن عدد الحالات للأسبوعين الماضيين يقارب 2000 حالة إصابة، وسجلنا 33 وفاة خلال نفس الأسبوعين، 14 وفاة الأسبوع الماضي و19 خلال هذا الأسبوع، وهذا التسارع مقلق لأن الحالات في تزايد والوفيات في تسارع".

وأضاف ولد الزحاف أن هذا راجع إلى محددين هما أن الفيروس المنتشر الآن هو فيروس سريع الانتشار والإصابة به شديدة، والعامل الثاني المكمل لعمل الفيروس هو سلوك الأفراد والجماعات "من حيث عدم احترام إجراءات الوقاية والاحتراز".

وتابع وزير الصحة أن موريتانيا تواجه نقصا فنيا في مجال تسيير وتوزيع الأكسجين بين المستشفيات وأن الوضعية الوبائية تتطلب تعزيز قدرات البلاد في هذا المجال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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