سلالة "دلتا كورونا" تتوغل في الجزائر.. 9 إجراءات عاجلة لمحاصرة الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الجزائرية، مساء الأحد، اتخاذها إجراءات عاجلة لمجابهة تفشي سلالة "دلتا" الجديدة المتحورة التي تتوغل بشكل كبير في البلاد.

وأصدر مجلس الوزراء الجزائري برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون 9 قرارات جديدة لاحتواء تفشي كورونا في الجزائر.

وبعد أن ثمّن إقبال الجزائريين "الكبير" على عملية التلقيح ضد فيروس كورونا واعتباره "هدفاً لتحقيق المناعة الجماعية"، أقر مجلس الوزراء الجزائري 9 إجراءات بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه.

وتقرر العودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة 20.00 مساء (23.00 بتوقيت أبو ظبي) إلى الـ6.00 صباحاً في الولايات الأكثر تضررا.

وأمر الرئيس الجزائري بـ"رفع نسبة التلقيح بشكل أكبر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى".

وحددت الرئاسة الجزائرية هدفاً بالوصول "الفوري" لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50 % من سكان ولايات وهران، وقسنطينة، وسطيف وورقلة.

وكذا استكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات، وطنياً ومحلياً، ما يعني أن عملية التلقيح "باتت إجبارية" في الجزائر.

ثالث قرار وهو "رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى".





والرابع "تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال، خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية، خاصة وأن طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56 %"، وفق البيان.

كما أقر مجلس الوزراء الجزائري "إطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية".

علاوة على "اقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا، دعماً للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، ما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين".

كما أعلنت الرئاسة الجزائرية عن وصول الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي، الأحد، والمقدرة بـ 1050 وحدة، على أن تصل إلى 9 آلاف وحدة تدريجياً في غضون أسبوعين.

وآخر قرار تم اتخاذه هو "مضاعفة دور الإعلام على أوسع نطاق ممكن، لرفع نسبة التلقيح وطنيا".

سلالة "دلتا" تتوغل

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع إعلان معهد "باستور" عن انتشار واسع وغير مسبوق لسلالة "دلتا" في الجزائر.

وأعلن المعهد المختص في الأبحاث والتحاليل الطبية أن سلالة "دلتا" باتت تمثل 71 % من متحورات كورونا المنتشرة بالجزائر.

وأوضح أن "دلتا" سجلت تسارعاً في نشاطها منذ بداية الأسبوع الأول لهذا الشهر، قبل أن تتجاوز 50 % منذ النصف الثاني ليونيو/تموز الحالي.

في السياق، كشفت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الأحد، عن آخر إحصائية لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الإحصائية التي حصلت ”الخليج 365” على تفاصيلها، فقد تم تسجيل 1287 إصابة ليرتفع إجمالي المصابين بكورونا في الجزائر إلى 162 ألف و155 إصابة.

وسجلت الجزائر حصيلة وفيات ثقيلة بيوم واحد وصلت إلى 21 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل عدد حالات الوفيات بالفيروس منذ تفشيه العام الماضي إلى 4063 حالة وفاة، فيما يبقى 45 مصاباً بالعناية المركزة.

في مقابل ذلك، بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية 626 حالة تعافٍ، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 110 ألف و577 حالة شفاء.