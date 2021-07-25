شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإنقاص الوزن.. تناول وجبة فطور غنية بالبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات الرئيسية في اليوم، خاصة عندما تكون في مهمة إنقاص الوزن، ويمكن لقائمة الإفطار الصحيحة أن تبقيك نشيطًا طوال اليوم وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام، ولكن ما الذي يجب أن تتكون منه وجبة الإفطار المثالية؟ إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فيجب أن تكون محملة بأطعمة غنية بالبروتين وفقا لموقع "healthsite"، لأن تناول وجبة الإفطار الغنية بالبروتين تبقيك ممتلئًا وتشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السعرات الحرارية طوال اليوم.

كما أن تناول أطعمة الإفطار الغنية بالبروتين في الصباح يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك أو عملية حرق الدهون، مما يساعدك في إنقاص الوزن، وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكنك إضافتها إلى قائمة الإفطار الخاصة بك لفقدان الوزن:

دقيق الشوفان

غني بالألياف القابلة للذوبان والبروتينات والفيتامينات والمعادن، ودقيق الشوفان هو طعام الإفطار الصحي، بفضل محتواه من الألياف ،لذا فإن تناول دقيق الشوفان في الصباح يمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، ويمنع آلام الجوع ونهم الأكل.

يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في تحسين الهضم، نظرًا لأن دقيق الشوفان غني بالكربوهيدرات بطيئة الإطلاق ، فإن تناول هذا قبل حوالي ثلاث ساعات من التمرين يمكن أن يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

البيض

البيض منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين ، وهو الخيار الأكثر صحة لوجبة الإفطار لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، أفضل شيء في البيض هو أنه يمكنك طهيه بطرق مختلفة بالإضافة إلى إضافته كعنصر في وصفات أخرى، كل من بياض البيض وصفار البيض غنيان بالبروتين.

الزبادي بالتوت

الزبادي هو قائمة إفطار جيدة للنباتيين، يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة السعرات الحرارية، حيث يقال أن 100 جرام من الزبادي تحتوي على 10 جرام من البروتين، اختر الزبادي العادي وليس المنكه المليء بالسكر، أضف بعض التوت والمكسرات فوق الزبادي لجعله أكثر تغذية.