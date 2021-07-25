شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للكافيين أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون لفنجان قهوتك الصباحية فوائد صحية أكثر مما تعتقد، ولكن كيف يمكن للكافيين أن يقلل من خطر إصابتك بالسرطان وأمراض أخرى؟

الكافيين هو المنبه الأكثر استهلاكًا في العالم، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لقدرته على زيادة اليقظة وتخفيف التعب وتحسين التركيز والتركيز، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على صحتك العامة، مما يقلل من فرصة الإصابة بأمراض تغير حياتك، ووفقا لتقرير موقع " express" ثبت أن للكافيين بعض التأثيرات على الإصابة بسرطان الفم والحلق.

في دراسة أجريت على أكثر من 900 ألف مشارك، كان الرجال والنساء الذين شربوا 4 أكواب أو أكثر من القهوة في اليوم أقل عرضة للوفاة من سرطانات الفم بنسبة 49٪، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة أو شربوها من حين لآخر.

كما تم ربطه بالحماية من تكرار الإصابة بسرطان الثدي ، وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

داء السكري من النوع الثاني

أظهرت إحدى الدراسات طويلة المدى أن زيادة تناول القهوة بأكثر من كوب واحد يوميًا على مدار أربع سنوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 1%.

كما أظهر أن أولئك الذين خفضوا استهلاكهم اليومي بأكثر من فنجان واحد من القهوة أظهروا زيادة بنسبة 17 % في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، ومع ذلك ، فإن أسباب الارتباط غير واضحة، قد يكون بسبب انخفاض حساسية الأنسولين ، مما يعني أن الجسم لا يستخدم الأنسولين المنتج بكفاءة.

السكتة الدماغية

وجدت الدراسة في عينة من أكثر من 34000 امرأة في السويد ليس لديهن تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية ، كان لديهن خطر أقل بنسبة 22 إلى 25 % للإصابة بسكتة دماغية إذا شربن أكثر من فنجان قهوة واحد في اليوم، علاوة على ذلك ، وجدت الدراسة أن عدم شرب القهوة على الإطلاق يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية.

حصوات الكلى

حللت دراسة أجريت على 217883 مشاركًا العلاقة بين تناول الكافيين وخطر الإصابة بحصوات الكلى، كان أولئك الذين تناولوا المزيد من الكافيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بحصوات الكلى.

ومع ذلك ، لم يتم إجراء البحوث على نطاق واسع ، لذلك هناك حاجة إلى المزيد لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين حصوات الكلى واستهلاك الكافيين.

ما هي مخاطر استهلاك الكافيين؟

في حين أن كثير من الأبحاث تشير إلى أن الكافيين مفيد، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الضارة على الجسم.

يعتبر إدمان الكافيين مشكلة صحية معروفة ويمكن أن يسبب لك أعراض الانسحاب.

كما أنه مرتبط بشكل شائع بحالات مثل الأرق والاكتئاب وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة لدى النساء.