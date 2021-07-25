شكرا لقرائتكم خبر عن علشان متزهقش من الدايت.. 4 طرق تقوى إرادتك وتحفزك على فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن مهمة شاقة وتتطلب الكثير من المجهود وقد يستغرق الكثير من الوقت لرؤية النتائج الفعلية، وتحتاج رحلة لفقدان الوزن تحتاج إلى دافع جيد وإرادة قوية بجانب اتباع النظام الغذائي " الريجيم" والتمارين الرياضية التي ستجعلك ترى النتائج فى وقت أقصر، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

طرق لتقوية الإرادة وتحفيزك على فقدان الوزن كافئ نفسك بين الحين والآخر

سواء كانت مكافأة صغيرة أو وجبة اضافيه مفضلة لديك، فإن مكافأة نفسك من حين لآخر وسيلة رائعة للبقاء على المسار الصحيح وعدم السماح لرحلة إنقاص الوزن أن تصبح مملة بينما يتطلب فقدان الوزن تغييرات مطلقة ونظامًا غذائيًا منضبطًا، يمكن أن تساعدك المكافآت على البقاء على المسار الصحيح دون الشعور بالذنب الشديد فقط تأكد من اتباعك لقاعدة الاعتدال في جميع الأوقات.

تذكر أن المكافآت لا يجب أن تكون دائمًا طعامًا اكتشف ما يجعلك سعيدًا ، وكافئ نفسك عندما تحقق الأهداف.

غير عاداتك الغذائية وصحتك العاطفية

نظرًا لأن فقدان الوزن والحفاظ على لياقتك هو تغيير شامل طويل المدى، فمن الضروري أيضًا تلبية احتياجاتك العاطفية والتواصل مع الطعام على سبيل المثال ، ابدأ بمعالجة عادات الأكل العاطفية هل تمد يدك للطعام عندما تشعر بالملل / الغضب / التوتر.

ركز على أهداف طويلة المدى

نادرًا ما تنجح إستراتيجيات فقدان الوزن السريعة قصيرة المدى لا بد من صب تركيزك على أن تصبح أكثر لياقة ، وفقدان الوزن ، والمحافظة عليه على المدى الطويل ، تذكر أيضًا أن تكتسب العادات وتحافظ على نمط الحياة هذا على المدى الطويل.

سيساعدك التكيف مع أسلوب حياة صحي على تقليل التوتر والتعامل مع التغييرات بشكل أفضل على أن تحديد علاقة صحية عقليًا بالطعام والتمارين الرياضية.

مجموعات الدعم

دائمًا ما تفوز الإيجابية على السلبية، وعندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فمن المفيد جدًا أن تحيط نفسك بأقرانك، أو مجموعات الدعم التي تشجعك فى رحلة إنقاص الوزن.