بعد أزمة ابن سيرين عبد النور.. الجدول الزمني لتطعيم الحمى التيفودية حسب العمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً - جدول المحتوى

1. ما التيفوئيد؟

2. لقاح التيفوئيد ومتغيراته

3. من يجب أن يحصل على لقاح التيفوئيد؟

4. متى يجب أن يحصل الطفل على التطعيم ضد التيفوئيد؟

5. ما جدول التطعيم ضد التيفوئيد؟

6. من الذي لا يجب أن يحصل على لقاح التيفوئيد؟

7. ما المخاطر والآثار الجانبية للقاح التيفوئيد؟

8. ماذا لو كان هناك رد فعل خطير؟

9. الاحتياطات بعد التطعيم ضد التيفوئيد

كشفت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور عن إصابة ابنها بمرض "حمى التيفوئيد" ونشرت سيرين فيديو يجمعها بابنها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وقالت في تعليقها على الصور: "بليز انتبهوا ع ولادكن .. اليوم طلع ابني عنده شي اسمو تيفوئيد .. وتنتج الإصابة بالحمى التيفودية عن الإصابة ببكتريا السلمونيلا التيفودية والأعراض هي: الحمى الشديدة .. الصداع .. ألم بالمعدة .. الإمساك أو الإسهال".

ففي إطار هذا السياق يقدم الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، طرق منع العديد من العدوى عن طريق تطعيم الطفل في الوقت المناسب، فمن بين العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاح، يعد التيفوئيد أحد الأمراض، اتبعي جدول التطعيم المناسب ضد التيفوئيد لطفلك، ويمكنك حمايته منه.

فقد لا يكون لقاح التيفوئيد جزءاً من التطعيمات الروتينية لطفلك. إذن متى وكيف يجب أن تحصلي على هذا اللقاح لطفلك؟

1. ما هو التيفوئيد؟

ما هو التيفودية

التيفوئيد هو عدوى بكتيرية يمكن أن تؤدي إلى مرض حاد. تحدث العدوى بسبب بكتيريا Salmonella typhimurium أو Salmonella paratyphi وتنتشر من خلال الماء والغذاء الملوث في بعض الأحيان، يمكن أن ينتقل من شخص مصاب أيضاً.

هو عدوى بكتيرية يمكن أن تؤدي إلى مرض حاد. تحدث العدوى بسبب بكتيريا Salmonella typhimurium أو Salmonella paratyphi وتنتشر من خلال الماء والغذاء الملوث في بعض الأحيان، يمكن أن ينتقل من شخص مصاب أيضاً. تدخل هذه البكتيريا الجسم عن طريق الفم وتبقى في الأمعاء لمدة أسبوعين قبل أن تبدأ أعراض العدوى بالظهور، يمكن أن يؤدي إلى القيء والإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، والتي يمكن أن تصبح شديدة في بعض الأحيان.

2. لقاح التيفوئيد ومتغيراته

لقاح التيفوئيد

التطعيم ضد التيفوئيد هو حقنة للوقاية من حمى التيفوئيد، في حين أنه يضمن الحماية من الحمى، إلا أنه لا يستبعد فرص الإصابة تماماً.

يأتي لقاح التيفوئيد في ثلاثة أشكال ويجب تناوله قبل أسبوع واحد على الأقل من التعرض المحتمل.

Typbar-TCV: بجرعة واحدة، يوفر هذا اللقاح مناعة طويلة الأمد. تقترح منظمة الصحة العالمية أنه يمكن إعطاؤه للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر، والذين يعيشون في البلدان التي يتفشى فيها التيفوئيد، يمكن دمجها مع التطعيمات الروتينية أو أخذها بشكل منفصل.

لقاح التيفوئيد المعطل أو التيفيم السادس: المعروف أيضاً باسم ViCPS، يُعطى هذا اللقاح في حقنة واحدة. جرعة واحدة تحمي لمدة عامين تقريباً، وبعد ذلك ستكون هناك حاجة لجرعة معززة كل ثلاث سنوات. هو الأنسب للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين.

لقاح التيفوئيد الحي أو Ty21a: يؤخذ عن طريق الفم، هذا اللقاح مثالي للبالغين والأطفال فوق سن ست سنوات، يجب أن يؤخذ على أربع جرعات بفاصل 48 ساعة لكل منها، يجب تناول الكبسولة مع شراب قبل الأكل ولا يجوز مضغها،سيضمن ذلك الحماية من العدوى لمدة عامين. إعادة التطعيم ضرورية كل خمس سنوات.

3. من يجب أن يحصل على لقاح التيفوئيد؟

التطعيم

توصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم الروتيني ضد التيفوئيد للأطفال الذين يعيشون في البلدان المعرضة لخطر كبير مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، يُنصح الأشخاص الذين يسافرون إلى هذه البلدان بالحصول على لقاح التيفوئيد أيضاً، لضمان السلامة، يجب على أي شخص يتعامل مع شخص مصاب أن يحصل على لقاح التيفوئيد.

4. متى يجب أن يحصل الطفل على التطعيم ضد التيفوئيد؟

التيفوئيد

في البلدان التي لا يكون فيها التطعيم ضد التيفوئيد جزءاً من جدول التحصين الروتيني للأطفال، تنطبق هذه الإرشادات القياسية:

لقاح التيفوئيد المعطل أو Typhim Vi : للأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين ولكن أقل من ستة أعوام، يجب إعطاء حقنة Typhim Vi قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ السفر أو التعرض المتوقع.

لقاح التيفوئيد الحي أو Ty21a : يمكن إعطاء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات فما فوق كبسولة Ty21a قبل أسبوع واحد على الأقل من السفر إلى البلدان المعرضة للخطر أو التعرض المحتمل.

5. ما جدول التطعيم ضد التيفوئيد؟

جدول التطعيم

يختلف جدول التطعيم ضد التيفوئيد من بلد إلى آخر، إذا كنت تعيش في بلد لا يعتبر التطعيم ضد التيفوئيد جزءاً من التطعيمات الروتينية للأطفال، فيجب اتباع الجدول التالي، على الأقل قبل أسبوع واحد من التعرض المحتمل.

عمر من 2 إلى 6 سنوات، مصل Typhim السادس جرعة غير مرتبطة بعد سنتين يكرر التطعيم.

عمر الأكبر من 6 سنوات، مصل Ty21a أربع جرعات (واحد كل 48 ساعة) بعد سنتين يكرر التطعيم.

بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تنتشر فيها حمى التيفوئيد، يكون جدول التطعيم كالآتي:

عمر الطفل من 9 إلى 12 شهراً المصل، لقاح التيفوئيد المقارن وتكرر بعد سنتين.

عمر الطفل من 18 شهراً إلى سنتين لقاح التيفوئيد المتقارن ويكرر بعد سنتين.

من 4 إلى 6 سنوات، لقاح التيفوئيد المتقارن.

6. من الذي لا يجب أن يحصل على لقاح التيفوئيد؟

لقاح التيفودية

الموانع الوحيدة المطلقة للقاح التيفوئيد هي تاريخ رد فعل تحسسي شديد للجرعة السابقة، وإلا فهو لقاح آمن عليك أن تختاريه لطفلك.

استشيري طبيب الأطفال حول مدى ملاءمة اللقاح ومخاطره المحتملة على أطفالك.

مثالي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر أو أقل، يمكن إعطاء بعض اللقاحات بمجرد أن يصبح الطفل أكبر من ستة أشهر، خاصة في البلدان الموبوءة بالتيفوئيد.

يجب على أي شخص يعاني من حساسية تجاه مكون معين من اللقاح أن يتجنب التطعيم ضد التيفوئيد.

يجب ألا يحصل الأطفال الذين عانوا من رد فعل خفيف أو شديد على الجرعة السابقة من هذا اللقاح على الجرعة اللاحقة أو جرعة التعزيز.

يجب على الأطفال الذين لا يتمتعون بصحة جيدة ولديهم أي أمراض طفيفة الانتظار حتى يتعافوا قبل الحصول على لقاح التيفوئيد.

إذا كان الطفل يتناول المضادات الحيوية، فعليك الانتظار لمدة 72 ساعة بعد آخر جرعة قبل تلقي التطعيم ضد التيفوئيد.

الأهم من ذلك، يجب ألا يحصل أي شخص لديه جهاز مناعة ضعيف أو يخضع لعلاج من أمراض تهدد الحياة مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو السرطان على لقاح التيفوئيد.

استشيري طبيب الأطفال حول مدى ملاءمة اللقاح ومخاطره المحتملة على أطفالك.

7. ما المخاطر والآثار الجانبية للقاح التيفوئيد؟

الآثار الجانبية للتطعيم

كما هو الحال مع أي لقاح أو دواء آخر، قد يكون للتطعيم ضد التيفوئيد أيضاً بعض الآثار الجانبية، المخاطر المحتملة للتطعيم ضد التيفوئيد هي:

حمى خفيفة أو صداع بعد أخذ الحقن أو اللقاح الفموي.

تورم أو احمرار حول موقع الحقن.

الغثيان وآلام المعدة أو القيء.

8. ماذا لو كان هناك رد فعل خطير؟

قد تشمل بعض ردود الفعل الشديدة الإسهال، والتغيرات السلوكية، والدوخة، وتورم الحلق، وارتفاع درجة الحرارة أو الحمى، في حالة وجود واحد أو أكثر من هذه الآثار الجانبية، قومي بزيارة الطبيب للحصول على مساعدة طبية.

9. الاحتياطات بعد التطعيم ضد التيفوئيد

لا يضمن التطعيم ضد التيفوئيد مناعة كاملة ضد العدوى، لذلك، يُنصح بتبني تدابير السلامة التالية بعد التطعيم لتقليل المخاطر بشكل أكبر:

أعطي طفلك المياه المعبأة فقط.

لا تستهلكي أي فاكهة أو خضروات دون غسلها وتعقيمها جيداً، قبل إعطائها لطفلك.

لا تشاركي أدوات النظافة الشخصية مع أي شخص.

تجنبي أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع حامل للتيفود أو شخص مصاب.

يحمي لقاح التيفوئيد طفلك من الأعراض المؤلمة للعدوى، في حين أنه يمكن علاجه، فإن الحصول على لقاح التيفوئيد في الوقت المناسب سيكون أفضل وسيكون مفيداً للغاية في حماية طفلك من هذه العدوى.

هل تم تطعيم طفلك ضد التيفوئيد؟ شاركي تجاربك حول هذا الموضوع، في قسم التعليقات أدناه.