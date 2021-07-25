فوائد وأضرار الحبق للحامل

استخدامه بشكل عام ليس ممنوعاً، ولكن يوصي الأطباء دائماً المرأة الحامل باتباع نظام غذائي صحي تحت إشراف الطبيب المتابع للحمل، ومن ثم استشارته في تناول الأكلات المختلفة

تتعدد فوائد الحبق للحامل التي يمكنكِ الحصول عليها من خلال طبق سلطة صحي ومتنوع الخضراوات، أو من خلال إضافته إلى صوص الطعام أو سلطة الفواكه أو عصير الليمون

المنغنيز هو أيضاً أحد مضادات الأكسدة الجيدة التي تقلل من خطر تلف الخلايا عند النساء الحوامل، عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي لديهن

تحتاج النساء الحوامل إلى سيولة الدم لدعم نمو الجنين. يساعد محتوى حمض الفوليك في الحبق على زيادة تدفق الدم في الجسم؛ لتلبية الاحتياجات في أثناء الحمل

الحبق مصدر كبير للحديد، وهو ضروري للحفاظ على نشاط المرأة الحامل؛ إذ يساعد الحديد على زيادة نسبة الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء على منع خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء الحوامل

الحبق مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين المناعة لدى الحوامل، ويحتوي على كمية جيدة من فيتامين "ج" وفيتامين "هـ"، والنياسين والريبوفلافين، وغيرها من

المعادن؛ مثل البوتاسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس والفسفور والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تحمي الحامل والجنين من العدوى والأمراض المختلفة