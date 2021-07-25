فوائد وأضرار الحبق للحامل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً - الحبق، أو الريحان، نبات عشبي من فصيلة النعناع، وهو أحد النباتات التي كانت تزرع في جنوب شرق آسيا، واستخدموه منذ العصور القديمة كأحد العلاجات الطبية؛ لفوائده الصحية، إلا أنه أصبح يزرع في مختلف دول العالم؛ لما له من فوائد صحية للحامل والجسم أيضاً، إضافة إلى أنه من الأعشاب المنتشر زراعتها في المنازل؛ لرائحتها المميزة، واستخداماتها المتعددة في الطعام والمشروبات العشبية.. عن الفوائد الصحية للحبق للحامل ، تحدثنا خبيرة التغذية الدكتورة آيات المليجي، الأستاذة بمعهد التغذية
جماليات الحبق العلاجية
- الحبق له رائحة عطرية مميزة، ويضفي مذاقاً لذيذاً على المشروبات والمأكولات؛ إذ يمكن تناوله مع الشاي أو استخدامه كتوابل للطعام
- بفضل قيمة الحبق الغذائية الكبيرة وخصائصه المقاومة للجراثيم والفيروسات والفطريات، يعتبر من النباتات التي تشفي العديد من الالتهابات والاضطرابات الصحية
- يحتوي الريحان أو الحبق على الدهون والكربوهيدرات والألياف والبروتينات، ومجموعة متنوعة ومهمة من الفيتامينات؛ مثل فيتامين "ج" وفيتامين "أ"، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكاروتينات ومضادّات الأكسدة
استخدام الحبق للحامل
- استخدامه بشكل عام ليس ممنوعاً، ولكن يوصي الأطباء دائماً المرأة الحامل باتباع نظام غذائي صحي تحت إشراف الطبيب المتابع للحمل، ومن ثم استشارته في تناول الأكلات المختلفة
- تتعدد فوائد الحبق للحامل التي يمكنكِ الحصول عليها من خلال طبق سلطة صحي ومتنوع الخضراوات، أو من خلال إضافته إلى صوص الطعام أو سلطة الفواكه أو عصير الليمون
- فيتامين "أ" الموجود في الحبق ضروري لنمو الجنين؛ إذ يعزز نمو قلبه ورئتيه وعينيه وجهازه العصبي المركزي
- المنغنيز هو أيضاً أحد مضادات الأكسدة الجيدة التي تقلل من خطر تلف الخلايا عند النساء الحوامل، عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي لديهن
- تحتاج النساء الحوامل إلى سيولة الدم لدعم نمو الجنين. يساعد محتوى حمض الفوليك في الحبق على زيادة تدفق الدم في الجسم؛ لتلبية الاحتياجات في أثناء الحمل
- الحبق مصدر كبير للحديد، وهو ضروري للحفاظ على نشاط المرأة الحامل؛ إذ يساعد الحديد على زيادة نسبة الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء على منع خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء الحوامل
- الحبق مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين المناعة لدى الحوامل، ويحتوي على كمية جيدة من فيتامين "ج" وفيتامين "هـ"، والنياسين والريبوفلافين، وغيرها من المعادن؛ مثل البوتاسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس والفسفور والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تحمي الحامل والجنين من العدوى والأمراض المختلفة
- الحبق من الأعشاب المضادة للالتهابات والفعالة في تخفيف أي أوجاع وآلام شائعة في أثناء الحمل، يقلل من الشعور بالإجهاد ويعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو علاج جيد للبرد والأنفلونزا ويقوي الرئة
فوائد الحبق للحامل
- 1-يحمي الحامل من الإصابة بالأنيميا؛ لاحتوائه على الحديد والفيتامينات، والتي تمنح الأم الطاقة والحيوية، ويساعدها على التخلص من التعب والإرهاق
- 2- يزيل عسر الهضم، ويخفّف من تهيّج المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي خلال الحمل
- 3- الحبق من أفضل النباتات التي تساعد على بناء عظام الجنين، وحماية الجنين من الضعف
- 4- يعمل على منع تخثر الدم وسهولة سريانه ووصوله إلى المشيمة، ويساعد على تغذية الجنين
- 5- تحتوي أوراق الحبق على «حمض الفوليك» الذي يلعب دوراً أساسياً في حماية الجنين من التشوّهات الخلقية، وزيادة نسبة الدم بشكل صحيّ أثناء الحمل
- 6- يساعد على الوقاية من الإصابة باكتئاب الحمل، وهو من الحالات التي تصيب نسبة كبيرة من النساء خلال فترة الحمل
- 7- يقي من نزلات البرد، ويخفّف من حدة الرشح والزكام، وحمّى الملاريا
- 8- تعزيز الجهاز المناعي عند الحامل، ووقايتها من الأمراض المختلفة خلال الحمل
- 9- يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، والتخلص من التوتر وتنظيم هرمون الحامل
- 10- يحتوي الحبق على مجموعة مختلفة من المعادن والفيتامينات، التي تمد الجسم بما يحتاجه خلال حمل المرأة
- 11-يُسهم الحبق في تحفيز النمو السليم لقلب الجنين ودماغه ورئتيه وعينيه؛ بفضل ما ينطوي عليه من فيتامين أ
أضرار الحبق للحامل
- الحبق له فوائد مختلفة لصحة الجسم بشكل عام، وللحامل بشكل خاص، ولكن مثل أي نبات عشبي؛ عليكِ الحرص والحذر عند استخدامه خلال فترة الحمل
- لا ينصح بتناوله خلال الحمل بكميات كبيرة؛ وذلك لأن الكميات الكبيرة قد تسبب تشوهات خلقية للجنين. يحتوي الحبق على مادة الإستراغول، وهي من المواد الضارة، وتسبب تغيرات سرطانية لدى الجنين، وتؤدي لإصابته بالسرطان في داخل الرحم
- التناول المفرط للحبق في أثناء الحمل قد يسبب الدوخة والرعشة ونقص مستويات السكر في الدم
- من المعروف أن الحبق يسبب تقلصات الرحم، لذلك لا يفضل تناوله في الشهور الأولى من الحمل، بينما ينصح به الأطباء عادة في الشهر الأخير لتسهيل عملية الولادة الطبيعية
- من المعروف أن الحبق يحث على ترقق الدم ويزيد من حدته، ويسبب نوبات طويلة من النزيف، ومن ثم لا ينصح به للنساء الحوامل اللاتي يعانين من اضطرابات في سيولة الدم
- يحتوي الحبق على زيت يسمى الأوجينول، والذي يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة عند تناوله بكثرة؛ يسرع ضربات القلب، ويسبب إحساساً بالحرقان في الفم والحلق، ويسبب ضيق التنفس
ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.