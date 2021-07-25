أطعمة ومشروبات تساعد على زيادة حليب الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً - التغذية الصحية السليمة مبتغى الأم المرضعة والرضيع معا، ، حتى تتمكن من إمداد رضيعها بالغذاء اللازم لنموه وصحته،حيث أكدت معظم الدراسات أن الرضاعة الطبيعية أفضل تغذية للطفل الرضيع..وحتى عمر الستة أشهر وبعدها يدخل الطعام الصلب بشكل إضافي،الرضاعة الطبيعية تمد الرضيع بجميع العناصر الغذائية اللازمة وتكسبه مناعة قوية ضد الأمراض وتعزز تطوره العقلي والبدني ، كما أنها تمنح الأم فرصة حقيقة للتخلص من الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل،من هنا كانت أهمية البحث عن الأكلات والمشروبات التي تساعد على إدرار الحليب ..معنا استشاري التغذية الدكتور إحسان عبد الحميد بجامعة طنطا للإجابة والتوضيح.

مشروبات تساعد على إدرار حليب الثدي

الماء..على الرغم من وجود الكثير من المفاهيم الخاطئة ترتبط بالمشروبات المغذية للأمهات المرضعات ، لكن ما يوصي به معظم خبراء الصحة وخبراء التغذية للمرضعة هوالماء يعد الماء من أهم المشروبات اللازمة للأم المرضعة لإدرار حليب الثدي.

حيث وجد أن ما يقارب 88٪ من حليب الرضاعة ماء، فيجب عليك خلال فترة الرضاعة التأكد من حصولك على الكمية الكافية منه

ينصح بشرب 8-13 كوب على الأقل من الماء يوميًا خلال فترة الرضاعة، لكي يحافظ جسمك على وظائفه المنتظمة

عصائر الخضروات

عصائر الخضروات ضرورية لصحة الرضيع

ضرورية لصحتك العامة وسلامة طفلك الرضيع ،حيث يمكنك مزجها مع بعضها ، وإعدادها كعصير منعش دون الحاجة إلى تناول طبق كبير من الخضار

لكن يجب عليك تجنب إضافة السكر الصناعي أو الملح إلى عصائر الخضروات؛ فذلك يقلل من قيمتها الغذائية، وعليك أيضًا تجنب الخضروات التي تسبب الانتفاخ والغازات، مثل: البروكللي والملفوف، والخيار

العصير الأخضر المتوازن

عصير مفيد لإدرار الحليب إن تم تناول كوبين منه يوميًا، ويحضر بخلط المكونات الآتية سويًا بالخلاط الكهربائي

3 ملاعق كبيرة من عصير اللفت أي ما يعادل 4 إلى 5 أوراق اللفت متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة من عصير الكزبرة الطازج أي ما يعادل كوب واحد من أوراق الكزبرة والسيقان

نصف كوب من عصير التفاح ما يعادل تفاحة كبيرة واحدة

1 ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل الطازج ما يعادل قطعة متوسطة الحجم من الزنجبيل

نصف كوب من عصير الكرفس الطازج

حيث تزود المكونات السابقة جسمك بفيتامين أ ، وفيتامين ج ، والحديد الذي يحتاجه طفلك بكثرة في نموه

كما أن عصير التفاح غنيًا بالألياف، والفيتامينات، جميع هذه العناصر الغذائية جعلت العصير الأخضر المتوازن أحد أهم مشروبات إدرار حليب الثدي

عصير الجزر

ينصح بتناول عصير الجزر خلال فترة الرضاعة

ينصح بتناول عصير الجزر خلال فترة الإرضاع، فالجزر غني بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، وفيتويستروغنز الذي يمنحك طاقة إضافية ما يجعلك قادرة على إدرار المزيد من الحليب

حضري عصير الجزر بعصر حبة ليمون كبيرة ووضعها بخلاط الكهربائي ثم أضيفي المكونات الآتية:

كوب من السبانخ

أربع حبات كبيرة من الجزر المقطع إلى النصف

أربع سيقان كبيرة من اللفت

حبة صغيرة من الخيار المقطع

عصائر الفواكه

عصير الفواكه من أفضل العصائر..لإدرار اللبن

عصائر الفواكه من المشروبات التي تساعدك في إدرار حليب الثدي ويمنح طفلك الفيتامينات اللازمة لنموه بشكلٍ سليم عندما تشعرين بحاجتك لتناول مشروب حلو ومنعش فإن كوبًا من العصير الطازج يكون الخيار الأفضل دائمًا من أفضلها: عصير الموز الممزوج مع الحليب والفراولة وعصائر الفواكه الحمضية، مثل: البرتقال، والليمون

تناول كوب واحد على الأقل من الحليب

يمكن للمرضع مزج كوب اللبن مع الفاكهة اللذيذة

تناول كوب واحد على الأقل من الحليب أو اللبن خالي الدسم يوميًا خلال فترة الرضاعة، يمنحك الكالسيوم الضروري لنمو طفلك ويمنع زيادة وزنك خلال هذه الفترة ، إضافة لقدرته على زيادة إدرار حليب الثدي،يمكنك مزج الحليب مع الفاكهة اللذيذة والمغذية مثل: الموز، والفراولة والأعشاب الخفيفة، مثل: الحلبة، والشعير، والكروية، والينسون، والكركم، والقرفة، والزنجبيل تعد من المشروبات مذهلة لإدرار حليب الثدي.

أطعمة ووجبات تزيد من إدرار الحليب..الشوفان

الشوفان يحفو الغدد اللبنية وزيادة إدرار الحليب

هناك أطعمة يجب على الأم تناولها لتحفيز الغدد اللبنية وزيادة إدرار حليب الأم، ما يساعد في الحفاظ على تغذية الطفل وإرضاعه طبيعيًّا منها: الشوفان: من أكثر الأطعمة الموصى بها لزيادة الحليب ، فهو يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن، وعلى كمية عالية من الألياف الغذائية.

ويحضّر الشوفان بالغليان في الماء أو الحليب، أو يمكنك رشه على عديد من الأطباق التي تحضرينها خلال اليوم، أو إعداد الوصفات المكونة من الشوفان.

المكسرات النيئة غير المملحة

المكسرات غير المملحة تحتوي على البروتينات والزيوت الصحية

المكسرات النيئة غير المملحة من الأطعمة المحفزة للحليب، بالإضافة إلى أنها تحتوي على البروتينات والزيوت الصحية غير المشبعة الأوميجا 3 لذلك تناولي حفنة من المكسرات المختلفة كوجبة خفيفة بسيطة خلال اليوم، وخاصة اللوز والجوز الخضراوات الورقية الخضراء: من أكثر الأشياء التي تدر الحليب، فهي تحتوي على نسب عالية من حمض الفول المهم لك ولطفلك بالإضافة إلى أنها مصدر مهم للإستروجين النباتي الذي يؤدي إلى زيادة حليب الأم ويساعد على عملية الرضاعة، ويعد مصدرًا جيدًا للكالسيوم والحديد وفيتامين "أ" و"ك".

ومن ضمن هذه الخضراوات

السبانخ والجرجير والشبت والسلق والكرنب الأخضر والملوخية والبقدونس والخص والبروكلي.

يحتوي المشمش على الحامض ألأميني "تريبتوفان"، ما يجعله أكثر أنواع الفواكه التي تحفز الجسم على إنتاج هرمون الحليب.

التمر والفواكه الطبيعية والفواكه المجففة بشكل عام، لأنها تساعد على إدرار الحليب، ويمكن أيضا الجزر والبطاطا والبنجر.

يحتوي الجزر على مادة الفيتو استروجين، فضلًا عن أنه غني بالبيتا كاروتين وفيتامين "أ"، وهي عناصر تحتاج إليها الأم خلال فترة الرضاعة.

عصير الجزر الذي يحسن إنتاج الحليب لديها، كما تحتوي البطاطا والبنجر على نسب عالية من الحديد المهمة جدًّا لطفلك، لحماية طفلك الرضيع من الأنيميا.

البروتينات

البروتينات تحتوي على أوميجا 3 المدرة للبن

يجب ألا يخلو غذاء الأم المرضع من البروتينات، لأن نقصها يؤثر في الحليب، ولذلك يجب أن تتناول كمية بروتين كافية والتي توجد في الدواجن والحليب ومشتقاته والبيض والكبد واللحوم بأنواعها، وكذلك المأكولات البحرية، خاصة سمك السلمون لأنه يحتوي على الأحماض الذهنية الأساسية أوميجا 3، ما يساعد على إنتاج الهرمون اللازم لإفراز الحليب.

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