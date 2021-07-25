شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الأعشاب.. اشرب ماء الكمون والقرفة لإنقاص الوزن فى 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكمون والشمر وماء القرفة بعض العلاجات المنزلية المجربة التي تساعد الشخص على إنقاص الوزن وتوفر العديد من الفوائد الصحية الأخرى، فهى علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ والحموضة وعسر الهضم، ووفقا لما ذكره موقع " timesofindia" سنقدم لك خلال السطور القادمة فوائد وطريقة عمل كل مشروب لمساعدتك في إنقاص وزنك بطريقة آمنة .

ماء الكمون

بذور الكمون تساعد في موازنة حموضة المعدة، ماء الكمون رائع للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ والحموضة وحتى عسر الهضم، كما إن الهضم الجيد هو الخطوة الأساسية لفقدان الوزن.

ليس هذا فقط ، فالكمون يساعدك على التخلص من احتباس الماء في الجسم (يساعدك على فقدان الوزن المائي)، ويحسن حساسية الأنسولين ، وهو مضاد للالتهابات بطبيعته ، ويساعد في تصحيح اضطرابات التمثيل الغذائي ويقلل من وزن الجسم الكلي.

كيفية صنع ماء الكمون

أفضل وقت لشرب ماء الكمون هو مباشرة بعد الاستيقاظ في الصباح، لتحضير هذا المشروب الصحي، انقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون طوال الليل ، واغليها في الصباح حتى تنخفض الكمية إلى النصف، للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

بذور الشمر

بذور الشمر السميكة تستخدم لغرض إنقاص الوزن، فهى غنية جدًا بالألياف، والتي تجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام، هناك طريقة أخرى مهمة تساعد بها بذور الشمر في إنقاص الوزن وهي الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، يمكن أن يمنعك كوب من ماء بذور الشمر خلال النهار من تناول أي مواد سكرية.

الشمر غني بالفيتامينات والمعادن ويعمل كمنقي للدم، إنه رائع لمرضى القلب لأنه يساعد في تقليل الكوليسترول وينظم مستويات ضغط الدم، بذور الشمر مفيدة للغاية للبصر كما أنه يعمل على علاج الانتفاخ والهضم والإمساك.

كيفية صنع ماء بذور الشمر

يكون ماء بذور الشمر أكثر فاعلية عند تناوله على معدة فارغة، يجب نقعها ثم غليهها وشربها فاترة.

ماء القرفة

تعتبر القرفة رائعة لموازنة الهرمونات وبالتالي يجب تجربتها للأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها في كثير من الحالات.

تساعد القرفة أيضًا في محاربة جانب الأطعمة الغنية بالدهون ، مما يعزز فقدان الوزن، لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تساعد على منع الالتهابات المختلفة، الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته عند تناول القرفة هو أنها دافئة بطبيعتها ، وبالتالي يجب تناولها بحذر خلال موسم الصيف.

طريقة عمل ماء القرفة

خذ 2 رشة من القرفة في كوب واحد من الماء ، وقم بغليها وتناولها مرتين في اليوم لترى النتائج، أفضل وقت لتناول القرفة هو وقت الظهر والنوم.

كم من الوقت يجب أن تستهلك هذه المشروبات لترى النتائج المرئية؟

قال الدكتور منسي شاتراث ، كبير أخصائيي التغذية بالهند، إن العلاجات المنزلية تستغرق وقتًا حتى تظهر فاعليتها، ويجب تناول أي من هذه المشروبات لمدة 3 أشهر على الأقل لترى نتائج واضحة، موضحا أنه يمكن البدء بأي مشروب إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.