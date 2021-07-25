بيونتيك: لقاحنا يحمي من عدوى "كوفيد-19" الشديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يحمي من الإصابة بعدوى شديدة من "كوفيد-19".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أوغور شاهين، إنه من الممكن أن تنخفض المناعة التي يوفرها اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" والمضاد لفيروس كورونا، إلا أن معظم الحاصلين على اللقاح سيظلون محميين ضد الإصابة بعدوى شديدة من مرض "كوفيد -19"، وقد لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة ثالثة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن تصريحات شاهين تأتي بعد أن أظهرت البيانات الأولية الواردة من إسرائيل أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في كانون الثاني/يناير الماضي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض 3 مرات أعلى من أولئك الذين حصلوا على اللقاح في أيار/مايو الماضي.

وأضاف أنه رغم ذلك، ليس هناك دليل على انخفاض المناعة الخلوية، لأن معظم حالات المصابين لن تنتهي بالإصابة بعدوى شديدة من "كوفيد-19".