فاوتشي: هذه الفئات ستحتاج لجرعات معززة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الأحد، إن الأمر قد ينتهي بالأمريكيين الذين يعانون من ضعف في المناعة بالحاجة إلى جرعات معززة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".

وأضاف فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "من يتعرضون لزراعة أعضاء، أو علاج كيميائي للسرطان، ومن يعانون من أمراض مناعة ذاتية، الذين يخضعون لأنظمة مثبطة للمناعة، هؤلاء هم الأفراد الذين إذا كان هناك معزز ثالث، وهو ما قد يحدث على الأرجح، سيكونون بين أوائل المستحقين".