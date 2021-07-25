شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تحليل نسبة الصوديوم فى الدم وما الأمراض التى يكشف عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصوديوم مهم بشكل خاص لوظيفة الأعصاب والعضلات، ويحافظ جسمك على توازن الصوديوم من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، ويدخل الصوديوم إلى دمك عن طريق الطعام والشراب ويخرج من الدم عن طريق البول والبراز والعرق، والحصول على الكمية المناسبة من الصوديوم مهم لصحتك بينما يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويقيس اختبار الدم كمية الصوديوم في دمك ويسمى أيضًا اختبار الصوديوم في الدم وفقا لتقرير لموقع healthline.

الغثيان

التقيؤ

الشعور بالإنهاك

الدوخة

كنت تتناول كميات كبيرة من الملح

لا تشرب ما يكفي من الماء

كنت تعانى من مرض خطير أو خضعت لعملية جراحية

تتلقي سوائل في الوريد

يمكن أن يسبب نقص الصوديوم أعراضًا مثل:قد يتم طلب هذا الاختبار إذا

كيف يتم فحص الصوديوم؟

يتم إجراء هذا الاختبار على عينة دم يتم الحصول عليها عن طريق بزل الوريد سيقوم الفني بإدخال إبرة صغيرة في وريد في ذراعك أو يدك سيتم استخدام هذا لملء أنبوب اختبار بالدم.

كيف أستعد لفحص دم الصوديوم؟

لست بحاجة للتحضير لهذا الاختبار استهلك كمية عادية من الطعام والماء قبل الذهاب إلى موقع الاختبار قد تضطر إلى التوقف عن تناول بعض الأدوية قبل هذا الاختبار.

فهم نتائج فحص دم الصوديوم

نتائج طبيعية

النتائج الطبيعية لهذا الاختبار هي 135 إلى 145 ملي مكافئ / لتر (ملي مكافئ لكل لتر).

مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي

يسمى مستوى الصوديوم في الدم الأقل من 135 ملي مكافئ / لتر بنقص صوديوم الدم، وتشمل أعراض نقص صوديوم الدم ما يلي:

إعياء

قيء و غثيان

صداع الراس

فقدان الشهية

الارتباك

الهلوسة

فقدان الوعي أو الغيبوبة

غالبًا ما يمثل نقص صوديوم الدم مشكلة عند كبار السن ويمكن أن يكون سببه:

مدرات البول

مضادات الاكتئاب

بعض أدوية الآلام

حروق الجلد

مرض كلوي

أمراض الكبد أو تليف الكبد

الإسهال الشديد أو القيء

فشل القلب

مستويات عالية من هرمونات معينة ، مثل الهرمون المضاد لإدرار البول أو الفازوبريسين

شرب الكثير من الماء

لا تبول بما فيه الكفاية

التعرق المفرط

الكيتونات في الدم ، والمعروفة باسم بيلة كيتونية

خمول الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية

مرض أديسون ، وهو انخفاض إنتاج الهرمون في الغدة الكظرية

ماذا عن المستويات العالية بشكل غير طبيعي

فرط صوديوم الدم يعني ارتفاع مستويات الصوديوم في الدم يتم تعريفه على أنه مستويات تتجاوز 145 ملي مكافئ / لتر تشمل أعراض فرط صوديوم الدم ما يلي: