كل ما تريدين معرفته عن الاستفراغ عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 04:34 مساءً - جدول المحتوى

1- ما هو الاستفراغ؟

2- أسباب ترجيع حديثي الولادة.

3- متى يكون ترجيع الرضع مقلقاً؟

4- خرافات علاج ترجيع الأطفال.

5- نصائح لعلاج ترجيع الأطفال.

يصاب الأطفال في كل مرحلة من مراحل نموهم بالقيء، والذي تتراوح حدته بين البسيط والشديد، وقد يؤثر ترجيع واستفراغ الأطفال على صحتهم ويصيبهم بالجفاف، وفي بعض الأحيان خاصة للمواليد يكون ظاهرة طبيعية؛ ولذلك يشرح لك الدكتور محمد أبو داوود، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة كل ما يهمك عن الاستفراغ عند الأطفال كالآتي.

1- ما هو الاستفراغ؟

يصاب الرضيع بالاستفراغ في كل مرحلة من مراحل نموه

قد يصاب الطفل بحالة التخلص من الطعام المهضوم قبل أن يصل إلى الامعاء الدقيقة ليتم امتصاصه والحصول على فائدته، ويحدث ذلك لأسباب كثيرة، وقد يهدد صحة الطفل، وخروج الطعام على هذا النحو يعرف بالقيء أو الاستفراغ أو الترجيع.

2- أسباب ترجيع حديثي الولادة

يصاب المواليد بالاستفراغ

يحدث أن يستفرغ الرضيع حديث الولادة، والاستفراغ أي التقيؤ كانت تستبشر به الأمهات حيث يعتقدن أن ذلك من مظاهر الصحة لدى المولود، وراجت عن ذلك عدة معتقدات مثل أن المولود الذي يستفرغ كثيراَ فهو يكتسب بشرة بيضاء صافية، حتى قال العلم كلمته بخصوص ترجيع المواليد،حيث يمكن أن يحدث الاستفراغ عند المواليد لأسباب منها:

التهاب المعدة والأمعاء.

التعرض لعدوى بكتيرية.

التهاب السحايا.

التهاب الأذن الوسطى.

التهاب الكبد.

3- متى يكون ترجيع الرضع مقلقاً؟

في حال ظهور بعض الأعراض الأخرى

يجب أن تشعر الأم بالقلق من ترجيع الأطفال في حال ظهرت بعض الأعراض على الطفل مثل الجفاف، وقلة الحركة وضعف النشاط، وظهور الدم مع القيء نتيجة لتهيج جدار المريء وقد يصاب بنزف أشد يهدد صحته، وكذلك في حال ظهور الأعراض الآتية:

عدم زيادة وزن الرضيع.

الهزال والضعف العام.

يبكي المولود بكثرة بسبب القيء المزعج.

يكون أحياناً على شكل رشقات في حال الحميات.

وجود السعال وضيق التنفس.

هبوط اليافوخ لدى الرضيع.

4- خرافات علاج ترجيع الأطفال

لا تستخدمي البيض لعلاج الاستفراغ

تقوم الأم بإذابة بياض بيضة نيئة، وبشرط أن تكون من البيض البلدي الذي يتم تربيته في البيوت، وليس بيض السوق في كوب ماء دافئ، وتسقيها للطفل الذي يعاني من القيء، وتزعم الأمهات بأن هذه الطريقة ناجحة جداً؛ لوقف القيء علماً بأنها قد تعرضه لمتاعب كثيرة ومنها: حدوث التلوث المعوي؛ لأن البيض النيئ يحتوي على عدوى ضارة بسبب عدم نضجه بواسطة الحرارة.

البيض البلدي النيئ يسبب عسر الهضم أيضاً.

تقوم بعض الأمهات بوضع عجينة بدون خميرة فوق منطقة فم المعدة؛ لوقف القيء حسب وصفات قديمة عديمة الجدوى.

تقوم بعض الأمهات بتقديم مغلي النعنع للطفل، علماً أن النعنع يزيد الشعور بالغثيان رغم أنه مهدئ للمغص.

5- نصائح لعلاج ترجيع الأطفال

يجب أن تستمر بالتغذية بالتدريج

في حال حديثي الولادة يمكن للأم أن تتبع النصائح الآتية:

يجب أن تنظم الأم عدد الرضعات.

التجشؤ بعد كل رضعة من كل ثدي.

عدم إرضاع المولود كلما بكى.

في حال استمر القيء يجب استشارة الطبيب؛ ففي بعض الحالات يعاني الطفل المولود من حالة ارتجاع المريء التي قد تستوجب التدخل الطبي الدوائي أو الجراحي.

وفي حال الطفل الأكبرسناً يمكن أن تتبع الأم بعض النصائح لعلاج الاستفراغ عند الطفل كالآتي.

يجب أن تقدم الأم للطفل محلول لمنع الوصول لمرحلة الجفاف.

يمكن طلب مساعدة الطبيب في حال استمر القيء.

في بعض الأحيان يستمر القيء مع الاسهال مما يهدد حياة الطفل.

ويجب أن يدخل الطفل المشفى للحصول على تغذية وريدية؛ لأن المعدة لا تستقبل الأدوية والغذاء.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.