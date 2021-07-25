عملية حسابية بسيطة كشفت سبب طول عمر الأغنياء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 25 - يوليو - 2021 2:58 مساءً

هل يمكن لادخار الأموال أن يضيف عددا من السنوات الإضافية إلى حياتك؟

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ادخار الأموال في المصارف مع حلول منتصف العمر يمكن أن يضيف عددا من السنوات الإضافية إلى حياتك.

نشرت مجلة “غاما” الطبية دراسة جاء فيها أن “كل ما يقرب من 50 ألف دولار يتم توفيرها تساهم في تخفيض مخاطر الوفاة بنسبة 5 في المئة على مدار 24 عاما”، مبينة في الوقت ذاته أن “أولئك الذين يدخرون 140 ألف دولار، لديهم فرصة أكبر في أن يعيشوا أكثر من أقاربهم بنسبة 13 في المئة”.

وتعقب معدو الدراسة من جامعة “نورث وسترن” الأمريكية في إيفانستون أكثر من 5400 شخص في الولايات المتحدة لمدة 25 عاما، وقاموا بتحليل البيانات المتعلقة بثرواتهم وحياتهم.

وتم جمع المعلومات عن المشاركين الذين يبلغ متوسط أعمارهم 46 عاما بين عامي 1994 و1996، وتمت متابعتها في عام 2018 عندما توفي 1000 شخص، أي ما يوازي خمس عددهم.

وفي السياق نفسه، قال مؤلف الدراسة الدكتور، إريك فينيغود، إن النتائج تشير إلى أن “أحد مفاتيح الحياة الطويلة قد يكمن في صافي ثروتك والفوائد الصحية المرتبطة به، مثل القدرة على توفير رعاية أفضل وطعام ووقت أطول للراحة”، مضيفا أن “السياسات الحكومية للحد من عدم المساواة في الدخل سيكون لها فوائد صحية كبيرة على عامة السكان”.

وتوصل العلماء إلى أن الشخص الذي لديه أصول مالية أكثر يميل إلى العيش لفترة أطول من أخ أو أخت أو توأم يمتلكون أصول مالية أقل.

وقال الدكتور فينيغود بهذا الصدد: “يجب تفسير هذه النتائج من منظور مجتمعي أوسع”، مضيفا أن ” الولايات المتحدة هي الأولى في عدم المساواة الاقتصادية في الدول ذات الدخل المرتفع”، موضحا أنه “على مدى السنوات الثلاثين الماضية، اتسعت الفجوة من خلال السياسات والممارسات التي حولت حصة كبيرة ومتزايدة من الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى الأثرياء”.

وتابع الدكتور قائلا إن “إعادة توزيع الثروة هذا قد يكون له آثار على أنماط طول العمر في العقود المقبلة”، مضيفا “اعتقد أن السياسات لتقليص فجوة الثروة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح من الممكن أن تولد “عوائد كبيرة للصحة العامة”.

من ناحيته، لفت البروفيسور جريج ميلر، المشارك في الدراسة، إلى أن “عددًا كبيرا جدا من الأسر الأمريكية يعيشون على الراتب فقط دون أن يدخروا مالا منه لكي يسعفهم في أوقات الحاجة. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدم المساواة في الثروة بشكل كبير، بينما تشير نتائجنا إلى أن بناء الثروة مهم للصحة على المستوى الفردي”.

وأردف: “لذلك، من منظور الصحة العامة، هناك حاجة إلى تطبيق سياسات تدعم وتحمي قدرة الأفراد على تحقيق الأمن المالي”.

وتم إظهار نتائج الدراسة بعدما أخذ العلماء في الاعتبار أمراضا مثل القلب أو السرطان، وتأثيرها على القدرة على تجميع الثروة بسبب تكاليف الرعاية الصحية، كما أنهم أعادوا تحليل البيانات باستخدام أفراد فقط غير مصابين بالسرطان أو أمراض القلب، وكانت النتيجة هي نفسها لم تتغير.