سلالة دلتا.. كل ما تريد معرفته عن أخطر متغيرات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي تزداد فيه الإصابات بـ"كورونا"، والاستمرار في حملة التطعيمات، تسيطر حالة من الحيرة على الكثيرين وتحديداً بخصوص سلالة دلتا.

وأصبحت سلالة دلتا الآن هي الطفرة السائدة للفيروس التاجي، كما ذكرا كلاً من منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، القلق الذي أدى إلى طرح العديد من الأسئلة التي تخص هذا المتغير المهيمن بشكل خاص، والفيروس التاجي بشكل عام.

وفيما يخص هذا الصدد، أجاب سيرجيو أبرينياني، اختصاصي المناعة وعضو اللجنة الفنية العلمية الإيطالية، على مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تهم الكثيرون حول العالم، وفقاً لموقع شبكة قنوات "سكاي تي جي 24" الإيطالية.



- في حالة الحصول على اللقاح، فهل من الممكن الإصابة بـ"كوفيد-19"؟



الإجابة هي نعم، لكن تتمتع اللقاحات بفاعلية عالية للغاية، اعتماداً على السلالات، فمع سلالة ألفا، تكون فعاليتها 95-90%، مع دلتا 85-90 %, وهذا يعني بقاء نسبة من 5 -10% لاحتمالية الإصابة المرض.

- ما مقدار تغطية الحماية التي توفرها جرعة واحدة من التطعيم وكم تبلغ مع الجرعتين؟

يعتمد الأمر كثيراً على المتغير نفسه أو السلالة نفسها، فعلى سبيل المثال مع متغير ألفا، التي أصبح الآن أقلية، تحمي جرعة واحدة 60-70% من الأشكال الحادة للفيروس، أما الجرعتين فتغطي حماية 90-95%.

أما سلالة دلتا الأكثر مقاومة للقاح، مع جرعتين تصل تغطية الحماية 85-88%، بينما تنخفض كثيراً إلى 20-30% بجرعة واحدة من اللقاح، ولذلك، ينصح بشدة بالتلقيح بجرعتين.

- في حالة الحصول على اللقاح والإصابة بالفيروس، فهل من الممكن نقل العدوى للآخرين؟

يجب اعتبار الأشخاص الحاصلين على اللقاح وأصيبوا بالفيروس التاجي، مُعديين، حتى لو علمنا أن الأشخاص الملقحين لديهم فيروسات أقل من غير الملقحين.

فالقاعدة الأساسية الجيدة هي التعامل على أن المصاب هو شخص مُعدي ويمكنه نقل العدوى للآخرين، ولذلك، يجب استخدام نفس الاحتياطات الصحية كأشخاص غير مُلقحين.

- هل صحيح أنه في حالة تلقي اللقاح يمكن وصول الأمر إلى العناية المركزة؟

نعم، لكن الخطورة أقل بكثير من تلك التي يتعرض لها الأشخاص غير الملقحين, وذلك يرجع إلى أن اللقاحات لا تقضي على الخطر تماماً ولكن تقلله بشكل كبير.

- كم عدد السلالات وما هي المتغيرات التي تثير القلق أكثر؟

مقارنةً بالمتغير المسيطر، فإن ما ننظر إليه هو مدى انتشار المتغيرات الأخرى ومدى فتكها بدرجة كبيرة, ومتغير دلتا منتشر للغاية، في الواقع يجتاح ألفا كما حدث بالفعل في بريطانيا وإسبانيا, أما السلالة النيجيرية، والجنوب Bفريقية، أقل انتشاراً بكثير، وتظل بنسب مئوية منخفضة, ومن بين المتغيرات، فإن الأكثر انتشاراً هو الذي يقلقنا دائماً، وتلك التي تقلل من فعالية اللقاحات والتي هي بيتا وجاما ودلتا.

- هل يمكن للشخص الملقح الإصابة بسلالة دلتا؟

نعم، لا يتم القضاء على خطر الإصابة بالفيروس بشكل نهائي، ومع سلالة دلتا تكون المخاطر أعلى من متغير ألفا.

-هل فعالية اللقاحات أقل في سلالة دلتا؟



إذا نظرنا إلى الجرعتين، فإن متغير دلتا له تأثير ضئيل للغاية على فعالية اللقاحات, أما مع جرعة واحدة، من ناحية أخرى، نعلم أنها تنخفض بشكل كبير، ولذلك، نوصي بتلقي جرعتين في أسرع وقت ممكن.

- هل سلالة دلتا أكثر عدوى وأكثر فتكاً؟

إن سلالة دلتا هي أكثر عدوى وأكثر انتشاراً، لدرجة أنها تقضي على جميع المتغيرات الأخرى.

- هل سلالة دلتا أكثر خطورة على القاصرين؟



لا يوجد دليل يشير إلى وجود خطر أكبر لسلالة دلتا على بعض الفئات العمرية.

- هل المسحات قادرة على التعرف على سلالة دلتا؟



بالقطع نعم.

-كيف تحمي نفسك من الإصابة بكورونا؟



أول وأهم خطوة في حماية أنفسنا من الإصابة بالفيروس التاجي، تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، ثم بالإصرار على إجراءات السلامة التي نعرفها مثل ارتداء الكمامة، وتجنب التجمعات، فهو فيروس مثله مثل غيره، ولكنه أكثر انتشاراً.

- هل للمتعافين جرعة واحدة كافية من اللقاح؟



نعم، في حالة التعافي من الإصابة بكورونا لمدة لا تقل عن 3 أشهر إلى 12 شهراً كحد أقصى.

- هل سنكون أكثر حماية من سلالات كورونا بجرعة ثالثة من اللقاح؟

لا يوجد دليل يثبت أنه سيكون من المناسب الخضوع لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا، لم يتم إثبات ذلك بعد, ربما سنصل إلى ذلك، ولكن لا يوجد دليل في الوقت الحالي.

-لماذا من المهم تطعيم صغار السن؟

لأن الفائدة كبيرة بالنسبة لهم أيضاً، حتى لو كانت هناك حالات قليلة من الشباب المصابين بفيروس كورونا بشكله الحاد, ثم بالنسبة للصحة العامة، من خلال تلقيح المزيد من الأشخاص لمنع أي شخص لا تظهر عليه الأعراض من نقل الفيروسات إلى المنزل وإصابة الأشخاص الأقل ضعفاً، مثل الأجداد وكبار السن, وأخيراً لأن الفيروس يتوقف عن طريق تقليل عدد المصابين.

-هل يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً غير المصرح لهم باللقاحات، أن يكونوا مُعديين مثل البالغين؟

نعم، إذا أصيبوا بالفيروس التاجي، فهم معديون.

- كيف يمكننا محاربة انتشار سلالة دلتا؟