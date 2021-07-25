لماذا يصاب البعض بـ"كورونا الحاد"؟.. الإجابة في الأنف وليس الدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشير دراسة جديدة نشرت بمجلة "سيل" إلى أن الاستجابات الأولى ضد "كوفيد-19" بالأنف تساعد في تحديد من سيصاب بمرض حاد ومن سيتغلب عليه.

وتحدث أول مواجهة للجسم مع "كورونا المستجد"، الفيروس المسبب لمرض " كوفيد-19" في الأنف والحلق أو البلعوم الأنفي.

وبناءً على العمل الذي نُشر العام الماضي لتحديد الخلايا المعرضة لفيروس كورونا المستجد، قام فريق من المتعاونين في مستشفى بوسطن للأطفال، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، والمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، برسم خريطة شاملة لعدوى الفيروس في البلعوم الأنفي، و حصلوا على عينات من مسحات أنف 35 بالغًا مصابين بـ"كوفيد-19" من أبريل إلى سبتمبر 2020 ، وكانت أعراضهم تتراوح من الأعراض الخفيفة إلى الحالات الحرجة، كما حصلوا على مسحات من 17 شخصًا خاضعًا للمراقبة.

ويقول خوسيه أوردوفاس مونتانيز من بوسطن للأطفال، والباحث المشارك في الدراسة: "لماذا يمرض بعض الأشخاص أكثر من غيرهم كان أحد أكثر الجوانب المحيرة لهذا الفيروس منذ البداية، والعديد من الدراسات التي تبحث عن عوامل تنبئ بالمخاطر بحثت عن بصمات في الدم، ولكن قد لا يكون الدم هو المكان المناسب للبحث".

وللحصول على صورة مفصلة لما يحدث في البلعوم الأنفي، قام الباحثون بتسلسل الحمض النووي الريبي في كل خلية ، خلية واحدة في كل مرة (للتعرف على كل العمل الذي استلزم ذلك، أسفرت كل مسحة مريض عن 562 خلية في المتوسط).



مكنت بيانات الحمض النووي الريبي الفريق من تحديد الخلايا الموجودة والتي تحتوي على الحمض النووي الريبي الذي نشأ من الفيروس، وهو مؤشر على الإصابة، وسرعان ما أصبح واضحًا أن الخلايا الظهارية المبطنة للأنف والحنجرة تخضع لتغييرات كبيرة في وجود الفيروس، و كانت هناك زيادة في الخلايا الإفرازية والكؤوس المنتجة للمخاط.

في الوقت نفسه ، كان هناك خسارة مذهلة في الخلايا الهدبية الناضجة التي تكتسح المسالك الهوائية، جنبًا إلى جنب مع زيادة الخلايا الهدبية غير الناضجة (التي ربما كانت تحاول التعويض).

ووجد الفريق، الحمض النووي للفيروس في في مجموعة متنوعة من أنواع الخلايا، بما في ذلك الخلايا الهدبية غير الناضجة وأنواع فرعية محددة من الخلايا الإفرازية والخلايا الكأسية والخلايا الحرشفية، وكانت الخلايا المصابة، بالمقارنة مع الخلايا غير المصابة، كان لديها المزيد من الجينات التي تشارك في الاستجابة المثمرة للعدوى.

وجاءت النتيجة الرئيسية عندما قارن الفريق المسحات الأنفية البلعومية من أشخاص لديهم شدة مختلفة من مرض "كوفيد-19"، ففي المرض الخفيف أو المعتدل، أظهرت الخلايا الظهارية تنشيطًا متزايدًا للجينات المشاركة في الاستجابات المضادة للفيروسات- خاصة الجينات التي يحفزها النوع الأول من الإنترفيرون، وهو إنذار مبكر جدًا يحشد الجهاز المناعي الأوسع.

وفي الأشخاص الذين أصيبوا بمرض شديد، والذين يحتاجون إلى تهوية ميكانيكية، كانت الاستجابات المضادة للفيروسات ضعيفة بشكل ملحوظ، وعلى وجه الخصوص ، كان لخلاياها الظهارية استجابة صامتة للإنترفيرون، على الرغم من احتوائها على كميات كبيرة من الفيروس، وفي الوقت نفسه ، كانت مسحاتهم تحتوي على أعداد متزايدة من الخلايا الضامة والخلايا المناعية الأخرى التي تعزز الاستجابات الالتهابية.

ويقول أوردوفاس مونتانيس، الباحث المشارك بالدراسة "كل شخص مصاب بـ (كوفيد-19) كان لديه استجابة ضعيفة للإنترفيرون في الخلايا الظهارية في وقت مبكر ، ولم يكن قادرًا على تكثيف الدفاع، فالحصول على الكمية المناسبة من الإنترفيرون في الوقت المناسب يمكن أن يكون في صلب التعامل مع (كورونا المستجد) والفيروسات الأخرى".

وكخطوة تالية، يخطط الباحثون للتحقيق في سبب استجابة الإنترفيرون الخافتة في البلعوم الأنفي ، والتي تشير الأدلة إلى أنها قد تحدث أيضًا مع المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، و سوف يستكشفون أيضًا إمكانية زيادة استجابة الإنترفيرون لدى الأشخاص المصابين بعدوى (كوفيد-19) المبكرة ، وربما باستخدام رذاذ الأنف أو القطرات.

ويقول أوردوفاس مونتانيس: "من المحتمل، بغض النظر عن السبب، فإن الأشخاص الذين لديهم استجابة صامتة للإنترفيرون سيكونون عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19، والسؤال هو كيف تجعل هذه الخلايا أكثر استجابة؟"