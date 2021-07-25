شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتة ولحمة العيد.. أطعمة "ديتوكس" للتخلص من السموم بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء فترة عيد الأضحى وتناول الفتة واللحمة بكميات كبيرة، نحتاج إلى تحسين عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم، وتساعد بعض الأطعمة فى التخلص من السموم فى الجسم وتحسين الصحة العامة وفقدان الوزن أيضاً، كما أن هناك حاجة أكيدة للتخلص من السموم من حين لآخر للأشخاص الذين لديهم نمط حياة مزدحم ويستهلكون أطعمة غير صحية، والديتوكس هو طريقة طبيعية لتطهير الجسم من السموم بالأطعمة الطبيعية والمشروبات، في التقرير التالى نتعرف على أطعمة للتخلص من السموم من الجسم بالكامل، بحسب موقع "only my health".

أطعمة "ديتوكس" للتخلص من السموم بالجسم

البروكلي

يساعد تناول البروكلي أيضًا جسمك على مقاومة المواد الكيميائية المسببة للسرطان، ويعزز قدرة الكبد على إزالة المواد الكيميائية السيئة من أجسامنا.



بروكلي