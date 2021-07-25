شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة صحية لكن متكترش منها.. كثرة شرب الليمونادة يضر الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلئ الخضروات ودقيق الشوفان والسمك بالعناصر الغذائية المفيدة لجسمك، لكن تناول الكثير منها يمكن أن يسبب مشاكل لصحتك، فتناول أطعمة معينة مرارًا وتكرارًا معظم أيام الأسبوع قد تكون ضارة خاصة إذا تناولتها بكميات كبيرة، وفقا لما نشره موقع " everydayhealth"، سنقدم لك قائمة بالأطعمة والمشروبات الصحية لا يجب أن تفرط في تناولها.

أطعمة صحية ولكن يجب ألا تفرط فى تناولها1-الخضروات الصليبية

توصي الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين بإعداد نصف طبق من الفاكهة والخضروات، ومن المؤكد أن الكرنب والبروكلي والخضروات الصليبية الأخرى مليئة بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ك، لكنها أيضًا غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في زيادة إنتاج الغازات ، كما تلاحظ أن تناول الكثير من هذه الخضار، وخاصة بكميات غير معتادة على جسمك ، يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

2-الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية

تقع الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون في هذه الفئة، إنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تعتبر الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية مفيدة لك عند تناولها باعتدال ، لكنها مليئة بالسعرات الحرارية التي تتراكم بسرعة.

3- ماء الليمون

ماء الليمون هو وسيلة منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة السكر لجعل شرب الماء أكثر متعة، لكن الليمون حامضي، ويمكن أن يتلف مينا الأسنان ويجعلك أكثر عرضة للتسوس.

قلل من الفواكه الحمضية الأخرى ، بما في ذلك البرتقال والليمون والطماطم ، وعند احتساء ماء الليمون والمشروبات الحمضية الأخرى ، استخدم ماصة واشطف فمك بعد ذلك، يمكن أن يساعد في تخفيف أي آثار جانبية.

4- الزبادى

الزبادي يعد وجبة خفيفة ومليئة بالمغذيات، لكن بعض العلامات التجارية تحتوي على الكثير من السكر المضاف، وتحتوي علبة واحدة من زبادي الخوخ قليل الدسم ، على سبيل المثا ، عادةً على 10 جرامات (جم) من السكر المضاف ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، اختار الزبادي العادي قليل الدسم وقم بإضافة الإضافات المغذية الخاصة بك ، مثل الفواكه والمكسرات.

5- دقيق الشوفان

يحتوي الشوفان على الألياف المفيدة والمغنيسيوم والزنك ، ولكن العديد من العلامات التجارية لدقيق الشوفان الفوري تحتوي على كميات كبيرة من السكر، بدلاً من ذلك يمكنك صنع شوفان منزلي : امزج نصف كوب من الشوفان العادي الخام ونصف كوب من منتجات الألبان أو السوائل النباتية، واخلطها ثم ضعها في الثلاجة، في الصباح، ضع عليها الفاكهة أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني .

6- الأسماك التي تحتوي على الزئبق

يمكن أن تكون الأسماك مصدرًا رائعًا للبروتين وفيتامين ب 12 والزنك واليود وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كما توصي بتناول الأسماك (تلك التي تحتوي على مستوى متوسط ​​من الزئبق) ، مثل السمك الأزرق والهامور وسمك الراهب والهلبوت ، مرة واحدة فقط في الأسبوع ، تجنب الخيارات التي تحتوي على أعلى مستويات من الزئبق ، بما في ذلك سمك الماكريل ، وسمك القرش ، والتونة الكبيرة .

7- الأطعمة الغنية بالألياف

تقلل الألياف الكافية في النظام الغذائي من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ، وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين، إن الأطعمة الغنية بالألياف تشمل بذور الشيا والتوت والفاصوليا السوداء والعدس، ولكن الإفراط فى تناول الألياف قد يسبب الإمساك والغازات والانتفاخ.

8- الشوكولاته الداكنة

عشاق الشوكولاتة الداكنة يتناولونها لأنها غنية بمضادات الأكسدة ، لكن كثرة تناولها يمكن أن تزيد السعرات الحرارية بسرعة، يوصي معظم أخصائيو التغذية بالالتزام بمربع واحد (حوالي 68 سعرة حرارية) ، خاصة إذا كنت تتطلع إلى فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.