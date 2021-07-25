اكتشاف يوقف مرض الزهايمر لدى الفئران.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

نجح علماء في عكس فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران في اكتشاف يحتمل أن يكون رائداً في علاج مرض الزهايمر. ووجد باحثون من كامبريدج وLeeds، علاجاً لم يوقف فقط تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، ولكنه نجح في عكسه. ويقولون، حسب موقع روسيا اليوم، إن اكتشافهم قد يؤدي إلى تطوير علاجات للمساعدة في منع فقدان الذاكرة لدى الأشخاص مع تقدم السن.



وعلى الرغم من أن البحث الأولي أجري على الفئران، إلا أنه يمكن استخدام الآلية نفسها لدى البشر، حيث أن الجزيئات الموجودة في الدماغ البشري هي نفسها الموجودة في القوارض. ونظرت الدراسة، التي خضعت للمراجعة ونشرت في مجلة Molecular Psychiatry، في التغيرات المصفوفة خارج الخلية للدماغ والتي أدت إلى فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.