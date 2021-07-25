شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للتعامل مع السمنة عند الأطفال.. ابعدهم عن التيك اواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة لدى الأطفال آخذة في الارتفاع في العالم بأسره، وفي السنوات القليلة الماضية ، ارتفع معدل السمنة لدى كل من الأطفال والبالغين، يمكن أن تكون الظروف الصحية المرتبطة بالسمنة مهددة للحياة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل طبية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن تؤدي السمنة في مرحلة الطفولة أيضًا إلى ضعف احترام الذات والاكتئاب لدى بعض الأطفال ، وخاصة المراهقين، وواحدة من أفضل الطرق للوقاية من السمنة لدى الأطفال هي تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام مع عائلتك بأكملها.

بدلاً من التركيز على إنقاص الوزن ، يجب أن يسعى الأطفال إلى اتباع أسلوب حياة صحي ، والذي يتضمن عادات غذائية جيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن لكل من الوالدين والطفل اتخاذ خطوات معينة لتحسين الروتين اليومي والوقاية من السمنة. المراهقون ، أي الأطفال من سن 14-16 هم هدف سهل للمشكلة الصحية التي تسببها السمنة.

ووفقا لتقرير موقع Onlymyhealth معرض نصائح للتعامل مع السمنة مع الأطفال

نصائح للتعامل مع سمنة الأطفال

يساعد مؤشر كتلة الجسم في توفير مقياس للوزن بالنسبة للطول ، لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة. وإذا كان طفلك يعاني من السمنة أو زيادة الوزن ، فسيكون مؤشر كتلة الجسم منخفضًا جدًا ، إليك 7 نصائح مفيدة للتعامل مع السمنة لدى الأطفال:

1. لا لتناول الطعام ليلا

يمكن أن يكون المضغ في منتصف الليل ضارًا للغاية للأشخاص من جميع الأعمار ، وخاصة الأطفال، اعتاد المراهقون على استخدام هواتفهم المحمولة والنوم في وقت متأخر من الليل ، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا للإصابة بالسمنة، يجب أن يعمل التمثيل الغذائي حتى أثناء النوم في الليل ، والبقاء مستيقظًا لوقت متأخر وتناول وجبات خفيفة غير صحية يمكن أن يعوق ذلك ، يُنصح بتناول الوجبة الأخيرة في الساعة 7:30 مساءً ولا يجب تناول أي شيء بعد ذلك. إلى جانب ذلك ، يجب أن يكون وقت النوم مبكرًا وثابتًا. يساعد هذا الجدول في التعامل مع سمنة الأطفال بسهولة تامة. من المهم أيضًا تشغيل التلفزيون عندما يأكل الطفل الطعام.

2. ابق رطبًا

البقاء رطبًا هو أيضًا جانب مهم لمعالجة السمنة لدى الأطفال. يمكنك الاحتفاظ بزجاجة من الماء وبعض الفواكه الجافة في غرفتك في متناول يديك، هذا يساعد في الحفاظ على جسمك سعيدًا وصحيًا ، مثل الشاي المثلج أو القهوة الباردة أو ماء الليمون أو الشاي الأخضر أو ​​حتى الحليب العادي. يمكن أن يلعب هذا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الوزن الأمثل والوقاية من السمنة لدى الأطفال.

3. حمية قوس قزح

حمية قوس قزح هي نوع النظام الغذائي الذي يتضمن أطعمة مختلفة بألوان مختلفة عن طريق إضافة عدد من الفواكه والخضروات في وجبتك، يمكن أن يكون هذا النظام الغذائي مفيدًا جدًا في إدارة الوزن، يمكنك تناول العديد من الخضار الورقية الخضراء جنبًا إلى جنب مع بعض الفواكه الملونة مثل الكيوي والمانجو والتوت والحمضيات يوميًا لاتباع حمية قوس قزح. أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن الأمثل والوقاية من السمنة. يمكن للفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة أن تتعامل مع السمنة لدى المراهقين أيضًا.

4. لا تحتفظ بالوجبات السريعة

من الصعب جدًا التحكم في عاداتك في تناول الوجبات السريعة ، خاصةً إذا كان في متناول الطفل، يجب عليك كوالد أو عائلة تجنب إحضار الوجبات السريعة لأنفسهم. نصيحة أخرى مهمة هي عدم تخزين الأطعمة المحملة بالسعرات على الرفوف. في كل مرة تريد تناول وجبة خفيفة ، ستحتاج إلى الخروج وشرائها ، مما قد يساعد في السيطرة على السمنة لدى الأطفال.

5. التحكم في حصة الطعام

من الصعب للغاية تجنب الطعام اللذيذ دفعة واحدة على الإطلاق، يمكنك تضمين بعض الأطعمة في نظامك الغذائي أيضًا ولكن يجب عليك الاهتمام بحجم الحصة، يجب أيضًا أن تقطع الكربوهيدرات من نظامك الغذائي ، وقم بتضمين كمية أقل من الكربوهيدرات عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر. يمكنك استبدال الكربوهيدرات بالبروتينات أيضًا وفقًا لمتطلبات الجسم.

6. النشاط البدني

يجب أن تأخذ طفلك إلى الحدائق حيث يمكنه اللعب مع الأطفال الآخرين أيضًا، يمكنك أيضًا اصطحابهم إلى النزهات وجعلهم يشاركون في أنشطة مختلفة في المدرسة.

7. تناول بدائل غذائية صحية

لا تعني الصحة بالتأكيد تناول طعام لا طعم له، ما عليك سوى البحث عن بدائل صحية، يجب أن تحاول تجنب السكريات والدقيق المكرر في المقام الأول ، لأنها تساهم أكثر في السمنة. يجب أن تحاول استبدال الوجبات الخفيفة بسلطة الفواكه.