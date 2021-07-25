ازالة الكرش بـ 4 مشروبات طبيعية ساخنة

بيروت - نادين محمد - من المعروف أن المشروبات الطبيعية الساخنة تؤدي دوراً فعالاً في حرق الدهون وخسارة الكيلوغرامات الزائدة، كما تمتلك قدرة هائلة في تسريع عملية الهضم وتفتيت الدهون العنيدة المتراكمة في الجسم. لذلك، اخترنا لك في هذا المقال أربعة مشروبات طبيعية ستساعدك على ازالة الكرش وتمنحك قواماً ممشوقاً وجسماً نحيفاً لا تشوبه شائبة.

مشروب الزنجبيل والقرفة: إغلي كوباً من الماء وأضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل وربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة وشريحة من الليمون الحامض. تناولي من هذا المشروب كوباً ثلاث مرات يومياً، وذلك بعد كل وجبة غذائية. فهو سيسهل عملية الهضم ويعزز عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية.





مشروب الشاي الأخضر: هذا المشروب سهل التحضير، إذ يكفي أن تحضري منه كوباً على الطريقة الاعتيادية في الصباح وتتناوليه في الصباح على معدة فارغة، وكوباً آخر عند المساء وتتناوليه قبل الخلود الى النوم. فهذا الشاي يملك قدرة هائلة على حرق الدهون العنيدة والتخلص من الوزن الزائد.

مشروب القرفة والبابونج: ضعي في وعاء على النار كوباً من المياه، وأضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من كل من القرفة والبابونج. دعي المزيج يغلي على النار لبضع دقائق. بعدها، تناولي المشروب مباشرة. وللحصول على نتائج مرضية، تناولي من هذا المشروب كوبين صباحاً ومساءً.



مشروب الكمون والبابونج: ضعي في وعاء على النار نصف ملعقة صغيرة من البابونج وملعقة صغيرة من الكمون المطحون وكوباً من الماء. وعند الغليان، انزعي المزيج عن النار، صفيه، وحين يصبح دافئاً تناوليه مباشرة. علماً أنه من الأفضل تناول هذا المشروب قبل الخلود الى النوم، وذلك للحصول على نتائج أسرع وأفضل.

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