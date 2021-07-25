توزيع 64.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد أنه تم توزيع 64.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ531 ألفاً و141 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 30 أسبوعاً.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.31 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفاً و942 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و25 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.