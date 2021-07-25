أول حالة منذ 6 سنوات.. وفاة طفلة أمريكية متأثرة بالطاعون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول حالة منذ 6 سنوات تُنسب لمرض الطاعون، توفيت فتاة من ولاية كولورادو الأمريكية تبلغ من العمر 10 سنوات بالمرض.

الوفاة الأخيرة حدثت في مقاطعة لابلاتا بولاية كولورادو، بعدما أصيبت به الفتاة في وقت سابق من الشهر الجاري، وعلى الرغم من إشارة الاختبارات المعملية إلى أن الطاعون ينتشر من خلال البراغيث، وعادة ما يتعرض البشر الذين يصابون بالمرض إلى لدغات تلك الحشرات؛ إلا أنه لم يتبين كيفية إصابة الفتاة.

وحددت وزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو انتشار الطاعون في مقاطعات هورفانو وآدامز وسان ميغيل وإل باسو وبولدر، بحسب محطة "سي بي إس 4 دنفر" الأمريكية.

وعلى الرغم من أنه يُنظر غالبًا إلى مرض الطاعون على أنه مرض من الماضي واندثر؛ إلا أن الحالات المتفرقة لا تزال تظهر في المناطق الريفية غربي أمريكا؛ وفق "سبوتنيك عربي".

من ناحيتها، قالت جينيفر هاوس، نائبة متخصص في علم الأوبئة بولاية كولورادو في بيان: "في كولورادو، نتوقع أن يكون اختبار البراغيث إيجابيًّا للطاعون خلال أشهر الصيف، ويمكن أن تساعد التوعية والاحتياطات في منع المرض لدى الناس".

ووفقًا لإدارة الصحة العامة في دنفر؛ فإنه يمكن علاج الطاعون بسهولة نسبيًّا بالمضادات الحيوية إذا تم اكتشافه في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض، وبعد هذه المرحلة من الممكن أن تبدأ العدوى في التسبب بمرض خطير أو الوفاة.

وكان موقع "إنسايدر" قد أفاد في وقت سابق بأن آخر مرة مات فيها شخص بسبب الطاعون في أمريكا كانت في الصيف الماضي في نيو مكسيكو؛ فيما ذكرت سجلات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن آخر وفيات بالطاعون في أمريكا حدثت في عام 2015، عندما توفي 4 أشخاص، وثبتت إصابة 16 شخصًا بالطاعون.