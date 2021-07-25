شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لإنقاص الوزن بعد انقطاع الطمث عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو فقدان الوزن أثناء وبعد انقطاع الطمث أمرًا مستحيلًا، ويمكن أن تلعب التغييرات الهرمونية والتوتر وعملية الشيخوخة ضدك، ولكن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتسهيل عملية إنقاص الوزن خلال هذا الوقت.

لماذا يؤدي انقطاع الطمث إلى صعوبة فقدان الوزن؟

يبدأ سن اليأس رسميًا عندما لا تمر المرأة بدورة حيض لمدة 12 شهرًا، في هذا الوقت تقريبًا ، قد يكون من الصعب جدًا إنقاص الوزن، في الواقع ، يلاحظ الكثير من الناس أنهم يبدأون بالفعل في زيادة الوزن خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث ، والتي يمكن أن تبدأ قبل عقد من انقطاع الطمث.

ووفقا لما نشره موقع " Healthline"، تلعب عدة عوامل دورًا في زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث ، بما في ذلك:





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تقلبات الهرمونات: يمكن أن تؤدي كل من مستويات الإستروجين المرتفعة والمنخفضة جدًا إلى زيادة تخزين الدهون وفقدان كتلة العضلات، يحدث هذا بسبب العمر والتغيرات الهرمونية ونقص النشاط البدنيالنوم غير الكافي)، فقد تعاني العديد من النساء من صعوبة في النوم أثناء انقطاع الطمث.

زيادة مقاومة الأنسولين:غالبًا ما تصبح النساء مقاومة للأنسولين مع تقدمهن في العمر ، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة ، وينتقل تخزين الدهون من الوركين والفخذين إلى البطن أثناء انقطاع الطمث، مما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والسكري من النوع 2 وأمراض القلب.احصلى على نوم هادئ ومريح

تعاني العديد من النساء في سن اليأس من صعوبة في النوم بسبب الهبات الساخنة والتعرق الليلي والتوتر والآثار الجسدية الأخرى لنقص هرمون الاستروجين، ومع ذلك ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم لتحقيق وزن معتدل والحفاظ عليه.

اكتشفى العلاج النفسي

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) ، وهو شكل من أشكال العلاج النفسي ثبت أنه يساعد في علاج الأرق ، قد يفيد النساء اللائي يعانين من أعراض انخفاض هرمون الاستروجين.

ابحثى عن طريقة لتخفيف التوتر

تخفيف التوتر مهم أيضًا أثناء الانتقال إلى سن اليأس، وقد وجدت العديد من الدراسات أن اليوجا يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتخفيف الأعراض لدى النساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث

نصائح النظام الغذائي :

تناولي الكثير من البروتين: يساعد البروتين على الشعور بالشبع والرضا ، ويزيد من معدل الأيض ، ويقلل من فقدان العضلات أثناء فقدان الوزن ، أدخلى منتجات الألبان في نظامك الغذائي.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان يمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف مثل بذور الكتان والأفوكادو والبروكلي في زيادة حساسية الأنسولين وتقليل الشهية وتعزيز فقدان الوزن.

اشربى الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكافيين، قد تساعدك على حرق الدهون .