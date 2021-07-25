هذا ما يحدث للإنسان بعد تعافيه من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يعاني بعض مرضى كورونا من بعض الأعراض حتى بعد الشفاء منه ولكن بنسب متفاوتة، ويمكن أن ترافق تلك الأعراض المصاب لأسابيع وأحيانا لشهور في بعض الحالات.

أوضحت د. آنتشا بارانوفا، البروفيسورة الأمريكية روسية الأصل في جامعة “جورج مايسون” الأمريكية ما يحدث بالإنسان بعد تعافيه من “كوفيد – 19”.

وقالت في حديث صحفي أدلت به لإذاعة “كومسومولسكايا برافدا” إن ربع الذين شفيوا من مرض كوفيد – 19″ في المنزل دون أن ينقلوا إلى المستشفى ترافقهم بعد المرض “متلازمة طويلة الذيل” التي يمكن أن تدوم لمدة 3 أشهر على الأقل.

وتتميز تلك المتلازمة بقابلية منخفضة للعمل ومشاكل متعلقة بالصحة وزيارات الأطباء.

أما الأعراض المتعلقة بالأعصاب فيمكن أن تظل قائمة لمدة طويلة تزيد عن 6 أشهر أو عام واحد.

وأشارت البروفسورة إلى أن التطعيم يساعد الناس على الحماية من أشكال خطيرة لمرض “كوفيد” ومواجهة أخطار العلاج في المستشفى.