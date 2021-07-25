شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع حروق الشمس للشفاه وطرق الوقاية منها هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لأشعة الشمس المفرطة في الصيف وأثناء التواجد على الشواطئ يمكن أن يسبب لك شفاه منتفخة ومتهيجة مما قد يجعل تناول الطعام أو الشرب مؤلمًا، إذا أصبت بحروق الشمس في الشفاه، يمكنك علاجها في المنزل باستخدام الصبار أو مسكنات الألم، ولكن في الحالات الشديدة، قد تحتاج إلى زيارة الطبيب.

ووفقا لتقرير لموقع insider يمكن أن تتسبب الشفاه المصابة بحروق الشمس في زيادة الحساسية والإحساس بالحرقان والتقشير والجفاف، يمكنك معالجة الشفاه المصابة بحروق الشمس بكمادات بارده ، والصبار، والهيدروكورتيزون، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

أعراض حروق الشمس على الشفاه

قد تبدو حروق الشمس على الشفاه مختلفة اعتمادًا على ما إذا كنت تعاني من حروق من الدرجة الأولى أو الثانية، الشفاه المصابة بحروق الشمس من الدرجة الأولى أكثر اعتدالًا وتتضمن أعراضًا مثل:

زيادة الحساسية

إحساس بالوخز أو الحرقان

عدم الراحة أثناء المضغ أو التحدث

جفاف

تقشير طفيف

الم

تورم كبير

احمرار أو لون أغمق

بثور

تكون الشفاه المصابة بحروق الشمس من الدرجة الثانية أكثر حدة مع ظهور أعراض مثل:

عادة ما تلتئم حروق الشمس من الدرجة الأولى من تلقاء نفسها بعد ثلاثة إلى خمسة أيام لكن قد تتطلب حروق الشمس من الدرجة الثانية زيارة طبيب الأمراض الجلدية لمنع مشاكل أكثر خطورة مثل العدوى أو التندب.

طرق علاج الشفاه المصابة بحروق الشمسضع كمادات باردة

من المهم تبريد شفتيك في أسرع وقت ممكن بعد حروق الشمس لتقليل الالتهاب، لعمل كمادة باردة، يمكنك نقع منشفة بالماء البارد أو لف قطعة قماش حول كيس ثلج ثبتي الكمادة على شفتيك حتى تشعري ببعض الراحة.

ملاحظة: يجب ألا تضع الثلج مباشرة على الحرق علاوة على ذلك، إذا كانت الكمادات تستخدم الثلج مثل لف قطعة قماش حول كيس ثلج فلا تستخدمه لمدة تزيد عن 20 دقيقة في كل مرة، لأن ذلك قد يسبب الجفاف أو التهيج.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات

يمكن أن تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين، في تخفيف آلام الشفاه وتقليل الالتهاب الذي يسبب الاحمرار والتورم.

تعمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بشكل أفضل إذا تناولتها في أقرب وقت ممكن بعد حروق الشمس على الشفاه، يمكن أن يساعد ذلك في وقف الالتهاب قبل أن يصبح شديدًا.

قد يؤدي تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أيضًا إلى تسهيل تحمل الألم الناتج عن التحدث والمضغ والشرب من خلال القش.

استخدم الصبار

الصبار علاج شائع لحروق الشمس لأن له تأثير تبريد يمكن أن يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة فهو يعمل أيضًا كمضاد للالتهابات، لذلك يمكن أن يساعد في تقليل احمرار وتورم شفتيك.