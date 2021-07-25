شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منظار المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظار المعدة هو إجراء يستخدم لفحص الجهاز الهضمي العلوي بصريا بكاميرا صغيرة في نهاية أنبوب طويل ومرن، و يستخدم أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المنظار لتشخيص وعلاج الحالات التي تؤثر على المريء والمعدة وبداية الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر)، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن منظار المعدة :

س:لماذا يتم منظار المعدة؟

يستخدم التنظير العلوي لتشخيص وعلاج الحالات التي تؤثر على الجزء العلوي من الجهاز الهضمي ، بما في ذلك المريء والمعدة وبداية الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر)،قد يوصي طبيبك بإجراء التنظير من أجل:

- قد يساعد التنظير الداخلي طبيبك في تحديد سبب العلامات والأعراض الهضمية ، مثل الغثيان والقيء وآلام البطن وصعوبة البلع ونزيف الجهاز الهضمي.

- قد يستخدم طبيبك التنظير الداخلي لجمع عينات الأنسجة (الخزعة) لفحص الأمراض والحالات ، مثل فقر الدم أو النزيف أو الالتهاب أو الإسهال أو سرطانات الجهاز الهضمي.

- يمكن لطبيبك تمرير أدوات خاصة عبر المنظار الداخلي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل حرق وعاء دموي لوقف النزيف، أو توسيع المريء الضيق ، أو قص ورم أو إزالة جسم غريب.

س:ما هي مخاطر المنظار؟

التنظير هو إجراء آمن للغاية، تشمل المضاعفات النادرة ما يلي:

- نزيف: يزداد خطر إصابتك بمضاعفات النزيف بعد التنظير الداخلي إذا كان الإجراء يتضمن إزالة قطعة من النسيج للاختبار (خزعة) أو علاج مشكلة في الجهاز الهضمي، في حالات نادرة ، قد يتطلب هذا النزيف نقل دم.

- عدوى: تتكون معظم عمليات التنظير الداخلي من الفحص والخزعة ، ويكون خطر الإصابة بالعدوى منخفضًا، و يزداد خطر الإصابة بالعدوى عند إجراء إجراءات إضافية كجزء من التنظير الداخلي معظم الالتهابات طفيفة ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية قد يعطيك طبيبك مضادات حيوية وقائية قبل الإجراء إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بالعدوى.

- تمزق في الجهاز الهضمي: قد يتطلب التمزق في المريء أو جزء آخر من الجهاز الهضمي العلوي دخول المستشفى، وأحيانًا الجراحة لإصلاحه.

س: ما هي العلامات والأعراض التي قد تشير إلى حدوث مضاعفات؟

تتضمن العلامات والأعراض التي يجب مراقبتها بعد التنظير الداخلي ما يلي:

1:حمى.

2:ألم صدر.

3:ضيق في التنفس.

4:براز دموي أو أسود أو داكن اللون.

5:صعوبة في البلع.

6:آلام شديدة أو مستمرة في البطن.





س:كيف تستعد لاجراء منظار المعدة؟

سيقدم لك طبيبك تعليمات محددة للتحضير للتنظير الداخلي الخاص بك. في بعض الحالات ، قد يطلب منك طبيبك:

1:الصيام قبل المنظار، ستحتاج إلى التوقف عن الشرب والأكل قبل أربع إلى ثماني ساعات من إجراء التنظير الداخلي للتأكد من أن معدتك فارغة لإجراء العملية.

2:توقف عن تناول بعض الأدوية، سوف تحتاج إلى التوقف عن تناول بعض الأدوية المسيلة للدم في الأيام السابقة للتنظير الداخلي، قد تزيد مميعات الدم من خطر النزيف إذا تم إجراء بعض الإجراءات أثناء التنظير.

3:إذا كنت تعاني من حالات مزمنة ، مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ، فسوف يعطيك طبيبك تعليمات محددة بخصوص أدويتك.

س: ما هي النصائح التي يجب اتباعها بعد المنظار؟

سيحصل معظم الأشخاص الذين يخضعون للتنظير العلوي على مهدئ لإرخائهم وجعلهم أكثر راحة أثناء العملية خطط مسبقًا لاسترداد عافيتك أثناء زوال المهدئ، قد تشعر باليقظة الذهنية ، ولكن قد تتأثر ذاكرتك وأوقات رد فعلك وحكمك على الأمور ابحث عن شخص ما ليقودك إلى المنزل قد تحتاج أيضًا إلى أخذ يوم عطلة من العمل، لا تتخذ أي قرارات شخصية أو مالية مهمة لمدة 24 ساعة.