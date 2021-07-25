كيفية التعامل مع الحامل المصابة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

كشف الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني في مصر، عن الطريقة المثلى للتعامل مع الحامل حال ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال جعفر، خلال لقائه اليوم على شاشة قناة «تين»، إن الحامل المصابة بفيروس كورونا بحاجة إلى مستشفى مخصص للولادة وتعقيم مخصوص ولبس واقٍ معيَّن، محذراً من أن الأشعة المقطعية قد تصيب الجنين بتشوهات.

وأضاف أن هناك بعض الأدوية المستخدمة ببروتوكول علاج كورونا لا يصح استخدامها للحامل، موضحاً أن الطفل قد ينتقل إليه فيروس كورونا عن طريق الأم من خلال المشيمة.

وذكر أن معظم التحاليل والأدوية المخصصة للحامل مسموح بها حال إصابتها بفيروس كورونا.