أطعمة تخفف آلام المفاصل.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أكد خبراء من المنظمة الأمريكية للمتقاعدين (AARP) إن الأسماك وزيت الزيتون والتوت والأطعمة التي تحتوي على فيتامين K يمكن أن تقلل الألم في هشاشة العظام - وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبب تدمير الغضروف.



وقالت المنظمة على موقعها: "تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية، لذا يمكنها تقليل الالتهاب والمساعدة في تقليل الأعراض. يجب تناوله مرتين في الأسبوع. كما ان بذور الشيا هي أفضل مصدر نباتي للأوميغا 3 ومصدر جيد للبروتين والألياف".

ويعد زيت الزيتون علاجأً آخر للمرض، وفقًا للخبراء، فإنه يحتوي على مادة تعمل بشكل مشابه للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

كما يحتوي التوت مثل الكرز والتوت والعنب البري على الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف الألم أيضًا.

وأكد الخبراء أن الثوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالفصال العظمي في الورك، وفقا لسبوتنيك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول السبانخ والملفوف، اللذين يحتويان على فيتامين K، ضروري للحفاظ على صحة الغضروف، وفقًا للعلماء. يعتقد بعض العلماء أن هذا الفيتامين يمنع التكلس (التصلب).