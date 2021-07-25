شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 5 أسباب لآلام الكتف.. منها إصابات الأوتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من آلام مستمرة فى الكتف دون معرفة السبب الرئيسى لهذة الآلام التى ترجع لمرض ما فى منطقة الكتف، وتحدث فى بعض الأحيان هذه الآلام بصورة مفاجئة لدى بعض المرضى، ووفقا لموقع "the health" الطبى فإن هناك عددا من الأسباب وراء آلام الكتف.



أسباب الم الكتف

-1إصابة الأنسجة الرخوة.

2 -إصابة العضلات والأوتار والأربطة.

3- التهاب المفاصل.

4- التهاب الأوتار.

5- نتوءات العظام.

وفى بعض الأحيان من الممكن أن تقع صدمة توثر على الكتف أو بسبب الجلوس لفترات طويلة بصورة خاطئة، أو حمل أوزان ثقيلة تسبب آلام فى الكتف يشعر بعدها الشخص بالألم فى الكتف، هذا بالاضافة إلى الالتهابات التى يمكن أن تحدث نتيجة تآكل المفصل وتراجع نسبة الكالسيوم فى الجسم والفيتامينات اللازمة لنمو العظام.

ووفقا لما جاء فى التقرير فإن معرفة التشخيص الدقيق من خلال إجراء عدد من الخطوات لكشف المرض الذى أصيب به الشخص من خلال الأعراض التى يشعر بها المصاب ضرورى جدا، أما أبرز الفحوصات فتتلخص فى الفحوصات المعملية من خلال تحليل الدم خاصة تحليل "سرعة الترسيب" ، وفحص الموجات الصوتية على الكتف لبيان وجود التهاب فى الأربطة أم أن الألم لسبب آخر لابد من معرفته.

أما أبرز العلاجات فتتمثل فى التدفئة اللازمة للكتف، مع الاستحمام بالماء الدافئ، والراحه التامة لبعض الأيام التى تقلل من الاحتكاك للفقرات، بالإضافة إلى تناول الأدوية المناسبة وفقا لما يراه الطبيب المختص حسب الحالة ونوع الاصابة، مشيرا إلى أن فترة العلاج عادة لا تتعدى الأسبوعين فى معظم الحالات خاصة أن الاصابات الأخرى الخطيرة التى كسر أو شرخ المفصل هى التى تستمر فترة علاجها لعدة أشهر .