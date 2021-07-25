شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تزيد تدفق الدم بشكل طبيعى فى الجسم.. أهمها الثوم والرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون لدى العديد من الأفراد كمية كافية من الدم ولكنهم يعانون من ضعف تدفق الدم منذ الصغر، وجسم الإنسان يتكون من الدم والماء والجزيئات الحيوية، ووفقا لموقع "NDTV Food" يعتبر الدم سائلا أساسيا للجسم ينقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا وينقل الفضلات الأيضية بعيدًا عن الخلايا، كما أن دمك يتكون من سوائل ومواد صلبة، ويسمى المكون السائل للدم بالبلازما، ويتكون الجزء الصلب من الدم من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.





ويمتلك الشخص البالغ العادي 5 لترات من الدم ، وقد يكون لدى العديد من الأفراد كمية كافية من الدم ولكنهم يعانون من ضعف تدفق الدم والذي يتجلى غالبًا فى الشعور بالضعف والشعور بالوخز، على المدى الطويل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الأعصاب أو تلف الأنسجة أو السكتة الدماغية إذا لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب.

بعض الأطعمة المعروفة بتحسين تدفق الدم: البنجر

البنجر كنز من مضادات الأكسدة، يمكن للأصباغ المسؤولة عن لونها الجميل أن تفيد أيضًا صحتك العامة عند تناوله نيئًا ، من المعروف أن جذر البنجر يحسن الدورة الدموية وينقي الدم ويقوي الكبد، يساعد مزيج من الحديد ومضادات الأكسدة في تغذية وتنقية الدم مع تحسين امتصاص الأكسجين.

التوت:

العنب البري والفراولة والتوت مليء بمضادات الأكسدة والزنك ، ومن المعروف أن التوت يعزز تدفق الدم بشكل طبيعي أيضًا ويفعل المعجزات لصحة قلبك.

الرمان:

يعتبر الرمان مصدرًا قويًا جدًا لمضادات الأكسدة والنترات التي تحتوي على مادة البوليفينول والتي تعتبر موسعات للأوعية الدموية ، يمكنك إضافة بذور الرمان في السلطة أو عصرها فهى مصدر ممتاز للبوتاسيوم وفيتامين سي.

الثوم:

يمكن للثوم أن يصنع المعجزات لزيادة الدورة الدموية، الثوم معروف عالميًا بفوائده المعززة للصحة وأبرزها ​​مساعدة الدورة الدموية والجهاز الهضمي، وتعزيز جهاز المناعة، وخفض ضغط الدم، ومكافحة أمراض القلب.

القرفة:

في العديد من الدراسات التي أجريت أظهرت القرفة فعاليتها كتوابل دافئة يمكن أن تساعد في تدفق الدم عن طريق تحسين تمدد الأوعية الدموية إذا اتسعت الأوعية بشكل كافٍ ، ويمكن أن تساعدك القرفة في السيطرة على مخاطر مرض السكرى.