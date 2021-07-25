شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تنميل الجانب الأيمن من الوجه.. أشهرها الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون تنميل الوجه على الجانب الأيمن ناتجا عن حالات طبية مختلفة، بما في ذلك شلل الوجه النصفي أو التصلب المتعدد (MS) أوالسكتة الدماغية، ولا يعد فقدان الإحساس في الوجه دائمًا مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة ، ولكن لا يزال يتعين عليك طلب العناية الطبية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن العصب الوجهي يتيح لك الشعور بالأحاسيس في وجهك وتحريك عضلات وجهك ولسانك، ويمكن أن يؤدي تلف العصب الوجهي إلى أعراض تشمل تنميل الوجه وفقدان الإحساس والشلل، وعادة ما تؤثر هذه الأعراض على الوجه من جانب واحد ، أي على الجانب الأيمن أو الأيسر.

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات إلى تلف أعصاب الوجه وخدر في الجانب الأيمن ومنها:

1:شلل بيل

تسبب هذه الحالة شللًا مؤقتًا أو ضعفًا في الوجه، وعادة في جانب واحد قد تشعر أيضا بتنميل أو وخز في الجانب المصاب من وجهك.

تظهر أعراض شلل الوجه النصفي عندما ينضغط أو يتورم العصب الوجهي وتشمل المؤشرات الشائعة لهذه الحالة ما يلي:

-شلل الوجه أو التدلي أو الضعف من جانب واحد.

-سيلان اللعاب.

-ضغط في الفك أو الأذن.

-الحساسية المفرطة للرائحة أو الذوق أو الصوت.

-الصداع.

-الدموع المفرطة أو اللعاب.

تؤثر أعراض شلل الوجه النصفي فقط على الوجه ويمكن أن تظهر على الجانب الأيمن أو الأيسر، و يمكن أن يؤثر أيضًا على كلا الجانبين في وقت واحد ، على الرغم من أنه غير شائع.

2:الالتهابات

يمكن للعدوى أن تلحق الضرر بالعصب الذي يتحكم في الإحساس في الوجه، و يمكن أن يؤدي عدد من الالتهابات الشائعة إلى تنميل الوجه من جانب واحد، وبعضها ناتج عن عدوى بكتيرية ، مثل:

1:التهابات الأسنان.

2:مرض لايم.

3:مرض الزهري.

4:التهابات الجهاز التنفسي.

5:التهابات الغدد اللعابية.

البعض الآخر ناتج عن عدوى فيروسية ، بما في ذلك:

1:الأنفلونزا (الأنفلونزا).

2:فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

3:مرض الحصبة.

4:الحزام الناري.

5:فيروس إبشتاين بار

3:النكاف

يمكن أن يؤثر التنميل الناجم عن العدوى على الوجه من جانب واحد أو على كلا الجانبين، وعادة ما تسبب العدوى أعراضا أخرى إلى جانب فقدان الإحساس.

في معظم الأحيان ، يمكن تخفيف خدر الجانب الأيمن من جانب واحد الناجم عن العدوى عن طريق علاج العدوى.

4:الصداع النصفي

الصداع النصفي هو نوع من الصداع الذي يسبب الألم الشديد، يمكن أن يسبب الصداع النصفي أعراضًا عصبية ، مثل تنميل الوجه في الجانب الأيمن و تشمل العلامات الشائعة الأخرى للصداع النصفي ما يلي"قصف أو خفقان في الرأس، الشعور بالغثيان، الشعور بحساسية غير عادية للضوء أو الأصوات أو غير ذلك من الأحاسيس، مشاكل في الرؤية، رؤية المحفزات البصرية مثل الومضات الساطعة أو البقع الداكنة أو الأشكال، دوخة، وخز الذراعين أو الساقين، مشكلة في التحدث".

يمكن أن يسبب الصداع النصفي تنميلًا في الجانب الأيمن أو الأيسر من الوجه، وأحيانًا يتأثر الوجه بالكامل، في حالات أخرى قد تتأثر بعض مناطق الوجه فقط.

5:التصلب المتعدد

من أمراض المناعة الذاتية ، يؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب، و تظهر الأعراض عادة بشكل تدريجي في بعض الأحيان تختفي الأعراض ثم تعود في بعض الحالات ، يكون التنميل أو فقدان الإحساس في الجانب الأيمن من الوجه علامة مبكرة على الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

وهناك بعض الحالات الأخرى التى تسبب تنميل الوجه منها "ردود الفعل التحسسية، اضطرابات المناعة الذاتية ، مثل الذئبة الحمراء، أورام الدماغ، جراحة الأسنان، التعرض للبرد الشديد، الحرارة والنار والحروق الكيميائية، الاعتلال العصبي الناجم عن مرض السكري، حالات فقر الدم الشديدة، نوبات نقص تروية عابرة، إصابات الدماغ الرضحية".