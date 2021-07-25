شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شيء عن حمى القش.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى القش أو "التهاب الأنف التحسسى"، واحدة من الأمراض التى تسبب التهاب فى الأنف وسيلان فى الأنف حيث تتشابه أعراضها مع أعراض نزلات البرد والانفلونزا، وهى عبارة عن رد فعل تحسسي تجاه المثيرات الداخلية أو الخارجية للحساسية، مثل: حبوب اللقاح، أو عثة الغبار، أو جزيئات متطايرة من جلد أو لعاب القطط والكلاب وأي حيوانات أخرى من ذوات الفراء أو الريش.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن حمى القش وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

أعراض حمى القش

1:سيلان الأنف واحتقانها.

2:دموع وحكة واحمرار في العين (التهاب الملتحمة نتيجة الحساسية).

3:العطس.

4:السعال الشديد.

5:الشعور بحكة في الأنف وسقف الفم.

6:انتفاخ الجلد أسفل العين وظهوره باللون الأزرق (هالات الحساسية).

7:الرشح خلف الأنف.

8:الإرهاق.

أسباب حمى القش

عندما تعاني من حمى القش، يحدد جهاز المناعة مادة متطايرة وغير ضارة باعتبارها شيء ضار، و ثم ينتج جهاز المناعة أجسام مضادة لهذه المادة غير الضارة.

و في المرة التالية التي تلامس فيها المادة، تشير هذه الأجسام المضادة إلى إطلاق جهاز المناعة مواد كيميائية مثل الهيستامين إلى مجرى الدم، مما يسبب تفاعلًا يؤدي إلى علامات وأعراض حمى القش.

عوامل الخطر

1:الإصابة بحساسية أخرى أو الربو.

2:التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما).

3:إصابة أحد أفراد العائلة (أحد الأبوين أو الأشقاء) بالحساسية أو الربو.

4:العيش أو العمل في بيئة تعرضك باستمرار لمسببات الحساسية مثل وبر الحيوانات أو عثة الغبار.

مضاعفات حمى القش؟

1:انخفاض نوعية الحياة، قد تعيق حمى القش استمتاع الشخص بممارسة الأنشطة وتحوله إلى شخص أقل إنتاجية، فبالنسبة للكثير من الأفراد، تؤدي أعراض حمى القش إلى التغيب عن العمل أو الدراسة.

2:عدم انتظام النوم يمكن لأعراض حمى القش أن تبقيك مستيقظًا أو تصعب عليك النوم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والشعور العام بعدم الراحة (التوعك).

3:تفاقم حالة الربو، يمكن لحمى القش أن تسبب تفاقم علامات وأعراض الربو، مثل السعال والأزيز.

4:التهاب الجيوب الأنفية، يمكن أن تزيد الإصابة لمدة طويلة باحتقان الجيوب الأنفية الناتجة عن حمى القش من قابلية الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وهي العدوى أو الالتهاب الذي يصيب الغشاء المبطن للجيوب الأنفية.

5:عدوى في الأذن بالنسبة الأطفال، تعد حمى القش أحد العوامل المؤدية لعدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى).

طرق الوقاية من حمى القش

لا توجد طريقة لتجنب الإصابة بحمى القش، إذا كنت تعانى حمى القش، فإن أفضل ما تقوم به هو تقليل تعرضك لكافة مسببات الحساسية المتسببة في أعراضك و تناول الأدوية المضادة للحساسية قبل تعرضك لمسببات الحساسية وفقًا لتوجيهات طبيبك.