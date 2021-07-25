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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاجات منزلية لحالات الإصابة بالبواسير.. استخدم الصبار وزيت الخروع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - البواسير حالة تتعرض فيها الأوعية الدموية التى تقع فى الجزء السفلى من فتحة الشرج للتورم والانتفاخ، وهذا الأمر يتسبب فى تعرض الشخص المريض لنزول الدم، وفى بعض الأحيان يصل إلي النزيف، كما تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف والفواكه والخضروات فعالة ومفيدة للغاية في حالة البواسير، وهناك بعض العلاجات المنزلية لمقاومة أعراض البواسير، بحسب موقع "only my health".
عدم الراحة في حركة الأمعاء أحد الأعراض الشائعة للبواسير، وتشمل الأعراض المتكررة الأخرى ما يلي: حكة وحرقان في منطقة الشرج، وحركة الأمعاء المؤلمة، ونزيف في المستقيم، وبروز الأوردة المنتفخة خارج فتحة الشرج، وتسرب البراز.
العلاجات المنزلية للبواسير
الصبار
معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، يستخدم جل الصبار لتقليل الإحساس بالحرقان والحكة وتورم فتحة الشرج، للجل تأثير مطهر على الجزء المصاب ويقلل الالتهاب، بينما الجل مخصص للعلاج الموضعي، في حالة البواسير الداخلية ، يوصى باستخدام عصير الصبار على معدة فارغة إلى جانب تحسين عملية الهضم ، فهو يساعد الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.
الكثير من الماء
ينصح بشدة بشرب الكثير من الماء لأنه يحافظ على البراز لينًا وبالتالي يسهل المرور عبر قناة القولون، يحسن الجهاز الهضمي وبالتالي حركة الأمعاء، يجب شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء كل يوم فهو لا يخفف الإمساك فحسب، الماء الكافي يقلل الضغط أثناء الإخراج وبالتالي يخفف الألم.
الأطعمة الغنية بالألياف
تعمل الأطعمة الغنية بالألياف مثل القمح المقطع والفواكه والخضروات الخضراء على التخفيف من الإمساك وبالتالي تساعد في علاج البواسير.
زيت الخروع
زيت الخروع مفيد للغاية في علاج البواسير بخصائصه الرائعة المضادة للأكسدة والالتهابات والفطريات والبكتيريا، يمكن دهنه على البواسير خارجياً أو يمكن تناوله بعد خلط الحليب كل ليلة بالنظر إلى أنه ملين أيضًا ، يمكن أن يساعد زيت الخروع في تخفيف حركة الأمعاء.
زيت الخروع