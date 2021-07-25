شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاجات منزلية لحالات الإصابة بالبواسير.. استخدم الصبار وزيت الخروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البواسير حالة تتعرض فيها الأوعية الدموية التى تقع فى الجزء السفلى من فتحة الشرج للتورم والانتفاخ، وهذا الأمر يتسبب فى تعرض الشخص المريض لنزول الدم، وفى بعض الأحيان يصل إلي النزيف، كما تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف والفواكه والخضروات فعالة ومفيدة للغاية في حالة البواسير، وهناك بعض العلاجات المنزلية لمقاومة أعراض البواسير، بحسب موقع "only my health".

عدم الراحة في حركة الأمعاء أحد الأعراض الشائعة للبواسير، وتشمل الأعراض المتكررة الأخرى ما يلي: حكة وحرقان في منطقة الشرج، وحركة الأمعاء المؤلمة، ونزيف في المستقيم، وبروز الأوردة المنتفخة خارج فتحة الشرج، وتسرب البراز.