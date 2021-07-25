شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعدك فى التغلب على التوتر.. الشاي الأخضر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالتوتر اقد يكون له أثار جانبيه على المدى الطويل أشهرها افصابة بإرتفاع ضغط الدم ومستويات السكر وأمراض القلب، وإذا كنت تعاني من الإجهاد لفترة من الوقت، فهناك العديد من الحيل التي يمكنك اتباعها للتغلب على هذا الضغط المؤقت، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

طرق التغلب على التوتر

1- زيادة هرمون السعادة

يمكننا تحسين مزاجنا من خلال رفع مستوى هرموناتنا المسئولة عن السعادة، نحتاج إلى كل من الأطعمة الغنية بالسيروتونين والتريبتوفان مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس والموز والأرز البني والشوكولاتة الداكنة والسبانخ لتحسين مزاجنا.