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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعدك فى التغلب على التوتر.. الشاي الأخضر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الشعور بالتوتر اقد يكون له أثار جانبيه على المدى الطويل أشهرها افصابة بإرتفاع ضغط الدم ومستويات السكر وأمراض القلب، وإذا كنت تعاني من الإجهاد لفترة من الوقت، فهناك العديد من الحيل التي يمكنك اتباعها للتغلب على هذا الضغط المؤقت، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".طرق التغلب على التوتر
1- زيادة هرمون السعادة
يمكننا تحسين مزاجنا من خلال رفع مستوى هرموناتنا المسئولة عن السعادة، نحتاج إلى كل من الأطعمة الغنية بالسيروتونين والتريبتوفان مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس والموز والأرز البني والشوكولاتة الداكنة والسبانخ لتحسين مزاجنا.
2 - قهوة سوداء
تظهر الأبحاث أيضا أن شرب القهوة السوداء يمكن أن يساعد في تحسين مزاجنا، لكن تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك الزائد للقهوة السوداء يمكن أن يسبب الاكتئاب ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف، يوصى بتناول 4 أكواب فقط من القهوة السوداء.
قهوة سوداء
3 - تناول المزيد من الفواكه والخضروات
يساعد تناول الفاكهة والخضروات في تطوير خلايا جديدة في دماغنا، يمكن أن تساعد الأطعمة النباتية مثل التفاح والتوت والبصل والخضروات الورقية والجوز وبذور الشيا والطماطم في تحسين مزاجنا.
4 - الشاي الأخضر
إذا كنت ترغب في تحسين حالتك المزاجية ، فيجب عليك تناول الشاي الأخضر، لأن يحتوى على مركب يسمى بمضادات الاكسدة ويساعد في تحسين الحالة المزاجية ، كما أن لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل إنقاص الوزن وتقليل ارتفاع الكوليسترول.
الشاي الأخضر
5 - الأعشاب
هناك بعض الأعشاب المتوفرة في مطبخنا والتي يمكن أن تساعدنا في تحسين مزاجنا، مثل القرنفل والقرفة وجوزة الطيب، إذا أضفت قليلًا من جوزة الطيب إلى الحليب واستهلكت هذا الحليب قبل النوم ، فهذا يساعد على الاسترخاء ويساعد أيضًا في تخفيف التوتر.