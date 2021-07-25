شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين مش واحد.. اعرف الفرق بين النوبة والسكتة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما يتردد على أسماعنا أن شخص ما أصيب بنوبة قلبية أو سكتة قلبية، ويميل الناس إلى استخدام هذه المصطلحات بشكل متبادل ولكن هناك اختلاف جوهري بينهما، كلهم حالات طوارئ قلبية مختلفة وكل هذه الأمراض مرتبطة بمشاكل في قلبك لكنهما مرضين قلبيين مختلفين، يمكن أن تكون من المشاكل الصحية القاتلة ولكن لها أسباب وعلاج، فى هذا تقرير التالى نتحدث عن الاختلافات بينهما وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أعراض النوبة القلبية

يمكن أن تبدأ أعراض النوبة القلبية لمدة أسبوع ، مسببة ألمًا في الصدر وضيقا في التنفس، قد يشعر الشخص أيضًا بالتعب منذ أسابيع يحدث هذا غالبا في حالة تراكم ألام الطعون ،أثناء النوبة القلبية، قد يشعر الشخص بألم شديد في الصدر ويمتد الألم عادةً إلى ذراعك اليسرى، في بعض الحالات، قد يمتد أيضًا إلى الفكين والظهر.

أسباب النوبة القلبية

عندما يعاني الشخص من نوبة قلبية، يكون هناك نوع من الانسداد في تدفق الدم، يمكن أن يحدث هذا بسبب جلطة دموية، سبب آخر يكون انسداد الشرايين بسبب تراكم الطاعون، تحتاج عضلات القلب إلى الأكسجين لضخ الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم.



النوبة القلبية

علاج النوبات القلبية

1. الرجفان

جهاز يسمى مزيل الرجفان يستخدم لإعطاء صدمة كهربائية لاستعادة نبضات القلب الطبيعية.

2. الأدوية

يتم إعطاء المريض أدوية مختلفة لتسييل الدم وخفض ضغط الدم، يتم إعطاء مضادات التخثر للمريض إلى جانب الأدوية ، يلزم أيضًا إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.

3. العمليات الجراحية

في الحالات القصوى حيث يكون تراكم الطاعون أكثر من اللازم ، قد يحتاج الشخص إلى الخضوع لعملية جراحية مثل رأب الوعاء في الحالات التي لا يكون فيها الانسداد بهذا السوء.